Algérie: Les journaux paraissant à Oran reviennent sur les dernières heures de la campagne électorale

Oran — Les quotidiens paraissant à Oran ont consacré dimanche leurs éditions aux dernières heures de la campagne électorale en vue des élections législatives du 2 juillet.

A l'approche de la fin de la campagne, les candidats ont essentiellement axé leurs interventions sur l'appel à une participation massive au scrutin et sur la nécessité d'élire des représentants compétents.

Sous le titre "Mobilisation populaire et appels à une forte participation au scrutin", le quotidien El Djoumhouria analyse l'évolution du discours des candidats des listes partisanes et indépendantes durant les ultimes heures de la campagne.

Le journal relève qu'à la veille de l'entrée en vigueur de la période de silence électoral, les candidats ont axé leur message sur la mobilisation des électeurs, les exhortant à participer massivement aux législatives et à accorder leur confiance à leurs listes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, El Djoumhouria publie également un entretien avec M. Makhlouf Wadii, enseignant en sciences politiques et en relations internationales à l'Université de Guelma, dans lequel il indique que la campagne électorale est entrée dans sa "dernière ligne droite", caractérisée par "une intensification notable" des activités de proximité menées par les candidats afin de convaincre les électeurs de prendre part à cette importante échéance nationale.

Le quotidien revient par ailleurs sur le lancement, samedi, de l'opération de vote des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, soulignant qu'elle se déroule dans des conditions organisationnelles jugées satisfaisantes.

De son côté, le quotidien l'Echo d'Oran, dans un éditorial intitulé "Mobiliser pour l'Algérie de demain", insiste sur l'importance des élections législatives du 2 juillet. Le journal estime qu'une forte participation des citoyens permettra d'élire les candidats des partis politiques et des listes indépendantes ayant su mobiliser le plus grand nombre d'électeurs tout au long de la campagne.

Pour sa part, Cap Dz consacre son éditorial, intitulé "Législatives du 2 juillet : Fin de campagne, place au silence électoral", au bilan de la campagne électorale.

Le quotidien souligne que l'un de ses traits marquants a été le recours privilégié au contact direct avec les citoyens, à travers des meetings et des rencontres de proximité, afin de les sensibiliser à l'importance de participer massivement au scrutin et de choisir les candidats les plus aptes à les représenter à l'Assemblée populaire nationale.