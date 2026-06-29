Algérie: L'aventure continue pour les Verts

La sélection algérienne de football s'est qualifiée aux 16es de finale de la Coupe du monde actuellement en cours aux Etats Unis, après son résultat nul contre l'Autriche (3-3, mi-temps 1-1), en match disputé dans la nuit de samedi à dimanche, au stade Arrowhead de Kansas City, dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de poules (Groupe J).

Les Autrichiens avaient ouvert le score par Arnautovic, qui s'était retrouvé face à face avec le gardien algérien, Benbot, avant de le tromper d'une petite pichenette (1-0/28e).

Les Verts ont réagi dans la foulée, en se procurant plusieurs occasions nettes de scorer, dont les meilleures ont été celles de Belghali (32e), Maza (35e) et surtout Farès Chaïbi, dont le tir puissant à l'entrée des 18 mètres avait heurté le poteau (39e).

Les efforts des Algériens ont fini par porter leurs fruits juste avant la pause, avec une égalisation méritée, signée du défenseur Belghali, qui après un exploit individuel sur l'aile droite avait réussi à tromper le gardien autrichien d'un tir puissant, dans l'angle fermé (1-1).

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Au retour des vestiaires, les Autrichiens ont réussi à reprendre l'avantage au score, grâce à Sabitzer, auteur d'un deuxième but à la 55e, mais c'était sans compter sur la détermination du meneur de jeu algérien, Ryad Mahrez, qui avait pris ses responsabilités en fin de match, en commençant par égaliser à la 60e, avant d'inscrire un troisième but à la 90e+3.

Dans un ultime sursaut d'orgueil, les Autrichiens avaient réussi à arracher l'égalisation, à la 90e+6, grâce au fraîchement incorporé Kalajdzic.

L'Algérie a réussi à engranger un quatrième point, qui la qualifie au prochain tour, où elle sera appelée à défier la Suisse, alors que l'Autriche sera opposée à l'Espagne.

Dans l'autre match de ce Groupe (J), disputé au même horaire au stade AT&T de Dallas, l'Argentine a conforté sa première place, en battant la Jordanie (3-1).

Un troisième succès en autant de matchs pour la sélection Albiceleste, championne du monde en titre, qui de son côté sera appelée à en découdre avec le Cap-Vert.