Algérie: Le début du vote de la communauté nationale à l'étranger largement relayé par la presse nationale

Alger — Le début du vote de la communauté nationale à l'étranger a été largement relayé, dimanche, par les titres de la presse nationale qui ont relevé également le départ des premiers convois des bureaux de vote itinérants vers les régions éloignées du Grand sud pour permettre aux populations de ces zones d'exercer leur droit constitutionnel.

Le quotidien El Moudjahid a consacré un large espace au début, samedi, du vote des Algériens établis à l'étranger ainsi qu'à l'intérieur du pays dans les zones éloignées à travers les bureaux itinérants, lundi.

La même publication a précisé que 854.285 électeurs parmi les Algériens établis à l'étranger sont appelés à choisir entre 432 candidats, leurs futurs représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Pour permettre aux populations des zones éloignées du Sud du pays d'exercer leur droit constitutionnel, le quotidien a relevé que 134 bureaux de vote itinérants, répartis sur 15 wilayas, seront mis à leur disposition.

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Sous le titre "Le vote commence à l'étranger, les bureaux itinérants sur le départ", le quotidien La Sentinelle a noté qu'"avant même que la campagne ne s'éteigne sur le territoire national, le processus électoral est déjà en marche".

Le journal a noté que les Algériens établis à l'étranger "ont commencé à déposer leurs bulletins dans l'urne pour les législatives du 2 juillet, tandis que dans les profondeurs du Grand sud, les premiers convois de bureaux de vote itinérants ont pris la route".

Le quotidien Horizons s'est intéressé également au vote de la communauté nationale à l'étranger, soulignant que "le lancement de l'opération a été supervisé, depuis Alger, par le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Karim Khelfane qui a suivi, en compagnie du directeur général des Affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger, Meddah Rachid, et de cadres du ministère des Affaires étrangères, le début de l'opération de vote en direct de la salle des opérations dédiée à cet effet".

Pour ce qui est des bureaux itinérants, le journal a rapporté que "tout est prêt pour le lancement de l'opération".

Sous le titre "La diaspora lance le scrutin législatif", La Voie d'Algérie a rappelé que l'opération de vote lancée à travers les différentes circonscriptions électorales à l'étranger, se poursuivra jusqu'à jeudi, offrant aux membres de la communauté nationale "l'opportunité d'élire leurs représentants à l'APN".

Le Soir d'Algérie a également titré sur les Algériens de la diaspora qui ont commencé à voter, soulignant que "les services diplomatiques algériens à l'étranger déploient d'importants moyens humains et logistiques pour garantir le bon déroulement des élections législatives".

Dans un article sous le titre "La diaspora vote pour choisir son représentant au Parlement", le journal Al-Hiwar a mis en avant "le bon début de l'opération de vote à travers les différentes circonscriptions consulaires", relevant une "forte participation" des membres de la diaspora, au premier jour du scrutin.

"La communauté nationale à l'étranger commence à voter", a titré le quotidien Al-Djoumhouria, soutenant que les membres de la communauté algérienne résidant en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ont commencé à voter dans des "conditions optimales", grâce à "la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement du scrutin".

Abondant dans le même sens, le quotidien El Khabar a mis en lumière les "bonnes conditions" dans lesquelles s'est déroulé le premier jour du scrutin pour les membres de la communauté nationale à l'étranger.

Le départ du premier bureau de vote itinérant de Tindouf vers la région de Chenachen Lakhal, située à plus de 700 km, a focalisé, en outre, l'attention du quotidien La Nation qui, citant le coordinateur de wilaya de l'ANIE, a fait observer que "l'éloignement de cette région impose un départ anticipé du convoi afin qu'il atteigne sa destination dans les délais prévus par la loi".

Dans le même esprit, le journaux El Oumma a rapporté que l'ANIE a mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement du vote dans les 134 bureaux itinérants, destinés aux populations nomades, en prévision des élections législatives.

La presse nationale a souligné, par ailleurs, l'interdiction rappelée par l'ANIE de publier ou de diffuser des sondages et des enquêtes sur les intentions de vote des électeurs durant la période de silence électoral qui sera imposé dimanche à minuit.