Algérie: La presse paraissant dans le Sud focalise sur les bureaux itinérants et le début du vote de la communauté nationale à l'étranger

Ouargla — Les titres de la presse nationale paraissant dans les wilayas du Sud du pays se sont intéressés, dimanche, aux derniers préparatifs des bureaux de vote itinérants et au début du vote de la communauté nationale à l'étrange ainsi qu'à la présentation des programmes électoraux des partis politiques.

Dans la wilaya de Djanet, le quotidien Tassili s'est attardé sur les dernières retouches avant le départ des bureaux de vote itinérants vers les zones éparses et éloignées et le suivi de l'opération de vote des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, dans le cadre des élections législatives du 2 juillet prochain.

Le journal a également relayé les déclarations de chefs de parti appelant à une large participation au scrutin, à l'encouragement des jeunes dans la vie politique et à la consolidation des institutions constitutionnelles, qualifiant cette échéance électorale d'"étape cruciale dans le processus démocratique et la consolidation des institutions de l'Etat".

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El-Djanoub El-Kébir, édité à Illizi, a évoqué, dans un commentaire intitulé "Interdiction de diffuser ou de publier des sondages et des enquêtes sur les intentions de vote, depuis samedi" (hier), reprenant le communiqué de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) sur le sujet, en précisant la période de cette interdiction, conformément à la loi.

Les journaux paraissant dans la wilaya d'El-Oued se sont également intéressés à la poursuite de la campagne électorale, à l'instar de Kaid-News qui a titré en Une "Derniers instants pour convaincre l'électorat, avant le silence électoral", relevant "une intensification des meetings populaires et des activités de proximité des candidats afin de séduire l'électorat, avant la clôture de la campagne électorale".

Le quotidien s'est également a penché sur les profils des candidats en compétition à cette élection à travers le pays.

Le journal El-Djadid, est quant à lui, revenu sur la course des listes de candidature, dans les dernières heures de la campagne pour attirer les électeurs, et a couvert les meetings de dirigeants de partis.

Le journal El-Tahrir a, de son côté, publié un article intitulé "Début du vote de la communauté nationale à l'étranger", une opération pour laquelle 129 centres électoraux et 439 bureaux de vote ont été retenus.