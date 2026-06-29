Alger — Immédiatement après le match nul contre l'Autriche (3-3), dont le coup de sifflet final a pourtant été donné très tôt dans la matinée de dimanche à Kansas City, les rues de nombreuses villes à travers le pays, notamment à Alger, ont été envahies par des centaines de supporters en liesse, sortis fêter la qualification des Verts aux 16es de finales de la Coupe du monde de football, actuellement en cours aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

A Alger, des centaines de personnes, qui pourtant avaient passé une nuit blanche, n'ont pas hésité à monter à bord de leurs voitures et former des cortèges, à travers lesquels ils ont exprimé leur joie suite à cette qualification amplement méritée des coéquipiers de Riyad Mahrez, auteurs d'un match héroïque contre l'Autriche.

A la place Maurice Audin, des klaxons retentissaient au milieu de chants de supporters scandant "One, Two, Three, Viva l'Algérie", rappelant les grands moments du football algérien.

La même atmosphère a été enregistrée dans d'autres wilayas du pays, à l'instar de Sétif, Constantine et Oran.

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Plusieurs fans de l'EN, qui n'ont pas eu la chance de se rendre aux Etats-Unis, et qui ont suivi ce match devant leur poste de télévision, ont vécu, pour certains, cette rencontre sur les nerfs, surtout en deuxième mi-temps, marquée par de nombreux rebondissements.

Ils ont attendu jusqu'au coup de sifflet final donné par l'arbitre Ouzbek, pour donner libre cours à leur joie, notamment, dans les cafés et les places publiques, où le match était retransmis en direct sur les écrans.

A pied ou en voiture, seuls ou en famille, les supporters de l'EN ont sillonné les différentes artères de plusieurs villes du pays, en agitant des drapeaux de l'Algérie, créant une véritable atmosphère d'allégresse.