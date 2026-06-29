Cote d'Ivoire: Santé - Bouna se dote d'un laboratoire moderne, le maire investit 45 millions de FCFA pour rapprocher les soins des populations

Le système de santé de la région du Bounkani connaît une nouvelle avancée dans son processus de modernisation. Le samedi 27 juin 2026, le Centre de santé urbain de Bouna a accueilli la cérémonie officielle de remise d'infrastructures entièrement réhabilitées et équipées grâce à un investissement de 45 millions de FCFA consenti par la mairie de Bouna. Clôture intégrale, préau de vaccination et de nutrition, laboratoire moderne : autant d'équipements destinés à améliorer durablement la qualité des soins offerts aux populations.

La cérémonie, qui a réuni autorités administratives, responsables sanitaires, élus locaux, personnel médical et habitants, a été marquée par des messages de reconnaissance et d'espoir pour l'avenir du système de santé local.

Un investissement pour rapprocher les soins des populations

Représentant le maire Ouattara Bouraïma, la troisième adjointe au maire, Ouattara Salimata, a salué l'engagement constant du conseil municipal en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations.

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Elle a rappelé que, depuis son accession à la tête de la commune, le maire a fait de l'accès à des soins de proximité et de qualité une priorité.

« Depuis son élection, le maire ne cesse de poser des actes concrets dans les domaines de la santé, de l'éducation et bien d'autres secteurs. Aujourd'hui encore, il réhabilite un centre de santé qui ne disposait ni de clôture ni d'équipements adaptés », a-t-elle déclaré.

Un laboratoire qui met fin aux longs déplacements des patients

L'une des principales innovations de ce projet réside dans l'installation d'un laboratoire moderne capable de réaliser sur place plusieurs examens auparavant indisponibles à Bouna.

Selon Ouattara Salimata, les nouveaux équipements permettront notamment d'effectuer des analyses de glycémie, d'hémoglobine glyquée pour le suivi des personnes diabétiques ainsi que des examens d'hémostase.

Jusqu'à présent, les patients étaient contraints de se rendre à Bondoukou, Abengourou ou dans d'autres villes pour réaliser ces examens spécialisés, engendrant des coûts importants et des déplacements souvent éprouvants.

« Il était devenu indispensable de doter notre centre de santé de ces équipements afin que les populations puissent bénéficier de soins de qualité sans quitter Bouna », a-t-elle expliqué.

Un appel à une meilleure qualité de l'accueil

Pour l'adjointe au maire, la réussite de cet investissement dépendra également de l'appropriation des infrastructures par les populations et de la qualité de l'accueil réservé aux patients.

« Un investissement de 45 millions de FCFA n'est pas anodin. Nous invitons les populations à fréquenter davantage les centres de santé. Nous exhortons aussi le personnel médical à faire preuve de courtoisie et de proximité avec les patients. Un médecin sans matériel, c'est comme un boucher sans machette. Aujourd'hui, tous les outils sont réunis pour assurer une meilleure prise en charge », a-t-elle souligné.

Des investissements qui dépassent le secteur de la santé

Au cours de son intervention, Ouattara Salimata a également dressé le bilan des réalisations municipales dans plusieurs secteurs.

Elle a notamment évoqué les nombreux forages réalisés pour améliorer l'accès à l'eau potable, notamment à Lobila, ainsi que les investissements consentis dans l'éducation avec la construction d'écoles, l'installation de tables-bancs et de latrines.

Elle a également dévoilé les cinq grands projets qui rythmeront l'action municipale cette année : la reconstruction de la mairie, la construction d'un grand marché moderne, l'aménagement de la voirie urbaine, la création d'une gare routière et l'édification d'un centre commercial.

Elle a appelé les populations, les cadres et les fils de la région à soutenir ces initiatives afin d'accélérer le développement de Bouna.

Les autorités sanitaires saluent un renforcement du système de santé

Le directeur départemental de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle de Bouna, Gérard Nbgesso, a salué cette initiative qui vient renforcer les efforts de l'État de Côte d'Ivoire en faveur d'un système de santé plus performant.

Il a remercié le maire et son conseil municipal pour la réhabilitation complète et l'équipement du centre de santé, rappelant que ces infrastructures bénéficieront en priorité aux enfants de 0 à 5 ans, aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et à l'ensemble des populations ayant recours aux soins de proximité.

Selon lui, ces nouveaux équipements contribueront à améliorer la vaccination, les activités de nutrition, les consultations prénatales et postnatales, les accouchements assistés ainsi que la planification familiale.

Une jeunesse convaincue des retombées immédiates

Au nom de la jeunesse communale, son secrétaire général, Alassane Ouattara, a exprimé sa reconnaissance au maire pour cette initiative qu'il considère comme une véritable avancée pour les habitants.

Il a souligné que la proximité des centres de santé désormais réhabilités permettra aux populations d'accéder plus rapidement aux soins de premier recours, réduisant ainsi les difficultés liées aux déplacements.

Pour lui, ces investissements traduisent la volonté des autorités municipales d'améliorer concrètement les conditions de vie des habitants.

Avec cette importante réalisation, la commune de Bouna confirme son ambition de faire de la santé un levier essentiel du développement local. En dotant le Centre de santé urbain d'infrastructures modernes et d'un laboratoire performant, la municipalité entend offrir aux populations un meilleur accès aux soins tout en renforçant durablement le système sanitaire de la région du Bounkani.