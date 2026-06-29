Togo: De bons pasteurs pour les fidèles

29 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le pape Léon XIV a présidé lundi matin à la basilique Saint-Pierre la messe de la solennité des saints Pierre et Paul, patrons de Rome, au cours de laquelle il a imposé le pallium aux nouveaux archevêques métropolitains du monde entier.

Parmi les prélats présents figurait Mgr Isaac Jogues Kodjo Agbéménya Gaglo, nouvel archevêque de Lomé, qui recevait en cette occasion le pallium, insigne symbolisant sa communion avec le Saint-Père et sa mission pastorale à la tête de l'archidiocèse du Togo.

Dans son homélie, le pape a invité les fidèles à s'inspirer de Pierre et Paul, « deux piliers de l'Église », malgré leurs imperfections humaines. Il a rappelé que Pierre, qui renia le Christ durant la Passion, sut reconnaître ses erreurs et se relever sans se décourager, poursuivant sa mission jusqu'au martyre à Rome. Paul, de son côté, fut choisi comme apôtre des nations, portant l'Évangile aux confins du monde connu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il est important pour nous de regarder ces deux saints pour comprendre comment nous pouvons, à notre tour, être apôtres, bâtisseurs d'unité et serviteurs généreux de la vérité dans la charité », a déclaré le pape Léon, invitant les nouveaux archevêques à imiter le Seigneur et à être de bons pasteurs pour les fidèles qui leur sont confiés.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.