Togo: Un mois sans pêche pour reconstituer les stocks

Pour la deuxième année consécutive, toute activité de pêche maritime est suspendue du 1er au 31 juillet. Cette période de repos biologique vise à laisser aux espèces marines le temps de se reproduire et aux stocks de se reconstituer, une mesure devenue indispensable face à la raréfaction des ressources halieutiques.

« Le repos biologique n'est pas une contrainte, mais une opportunité. En permettant aux stocks de de se reconstituer, les rendements pourraient augmenter de 10 à 30 % en quelques années », explique Ali Domtani, directeur de la production halieutique.

Les résultats obtenus ailleurs en Afrique de l'Ouest confirment l'efficacité de cette approche. Au Sénégal, la biomasse halieutique a progressé de 30 à 50% dans certaines zones. En Mauritanie, les captures de poulpes ont bondi de 200% en cinq ans. Au Ghana, la taille moyenne des poissons et les volumes de captures ont augmenté dès la reprise des activités.

Au Togo même, l'expérience du lac de Nangbéto est parlante : combinant repos biologique et surveillance renforcée, la production est passée de 2 577 tonnes en 2016 à 3 200 tonnes en 2019.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le secteur halieutique représente 4,5% du PIB et fait vivre 20 000 personnes au Togo.

Mais avec une production annuelle de 20 000 à 25 000 tonnes pour une demande de 70 000 tonnes, le pays reste massivement dépendant des importations.