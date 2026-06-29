Togo: Une zone mieux sécurisée

29 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Une nouvelle brigade de gendarmerie a été inaugurée à Gando, chef-lieu de la préfecture de l'Oti-Sud (région des Savanes).

La brigade entend rapprocher les forces de sécurité des populations et à renforcer la couverture sécuritaire d'une zone sensible.

Le gouverneur de la région, Affoh Atcha-Dédji, a coupé le ruban inaugural.

L'Oti-Sud est principalement une zone rurale où l'économie repose sur l'agriculture, l'élevage et le commerce local. Elle fait partie des préfectures situées dans l'extrême nord du pays, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso.

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