Togo/Bénin: Début du tournoi des 6 nations

L'équipe togolaise s'engage. La Coupe d'Afrique de rugby, organisée à Bamako du 28 juin au 12 juillet, regroupe 6 nations, le Mali, pays hôte, le Bénin, la Guinée, le Niger, la Libye et le Togo.

« La cohésion du groupe, l'expérience acquise et l'esprit de sacrifice seront nos armes pour rivaliser avec des adversaires aguerris. Chaque match sera une bataille décisive », a déclaré Ecoué Amegnon Kouvahé, porte-parole de la Fédération togolaise de rugby (FTR).

Cette participation s'inscrit dans une dynamique de développement de cette discipline. Mais le foot reste le sport roi.