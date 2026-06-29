Sénégal: CFEE 2026 - Un taux global de réussite de 94,49%

Les résultats globaux du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) 2026 sont connus. Avec 286.131 admis sur 302.809 candidats ayant effectivement composé, le taux national de réussite s'établit à 94,49 % contre 70,73% en 2025.

La session 2026 du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) a livré ses résultats globaux sur le plan national. En effet, sur les 302.809 candidats ayant composé, 286.131 ont réussi à décrocher leur diplôme ; soit un taux global de réussite établi à 94,49% contre 70,73% l'année dernière. Au-delà du pourcentage, ces statistiques traduisent une réalité plus profonde.

Elles sont le résultat des réformes engagées depuis plusieurs années par le ministère de l'Éducation nationale, notamment le renforcement des apprentissages fondamentaux, la généralisation de l'évaluation continue, l'accompagnement pédagogique des enseignants et une meilleure préparation des candidats, renseigne une note de la direction des Examens et concours. Autre enseignement majeur, la mobilisation des élèves est restée remarquable.

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Sur 306.484 inscrits, 302.809 se sont effectivement présentés aux épreuves ; soit un taux de présence de 98,80%. « Ce faible niveau d'absentéisme montre l'efficacité du suivi des candidats par les inspections d'académie, les collectivités territoriales, les parents d'élèves et les communautés éducatives », renseigne la note de la direction des Examens et concours.

Celle-ci souligne aussi que les « résultats du Cfee 2026 dessinent une géographie de la réussite scolaire marquée par de très bonnes performances dans l'ensemble du pays, mais aussi par des écarts qui interpellent. « Derrière la moyenne nationale, plusieurs académies se distinguent tandis que d'autres devront renforcer leurs stratégies pédagogiques », selon la source.

L'académie de Matam, 1ère sur le plan national L'analyse des résultats par région révèle, toutefois, quelques disparités. Matam réalise la meilleure performance nationale avec 98,56% d'admission, suivie de Kolda (97,65%), Tambacounda (97,32%) et Dakar (96,64%). « Ces académies démontrent qu'il est possible d'allier massification de l'accès et qualité des apprentissages », note le document. À l'inverse, Sédhiou (89,55%), Kaffrine (90,66%), Diourbel (91,04%) et Louga (91,31%) enregistrent les taux les plus faibles.

« Même si ces résultats restent largement supérieurs à 85%, ils mettent en évidence la nécessité d'un accompagnement ciblé afin de réduire les écarts entre académies », a-t-on indiqué. Les statistiques montrent également une quasi-parité entre filles et garçons. Le taux de réussite des filles est de 94,61% contre 94,33% chez les garçons, confirmant « la progression constante de la scolarisation et des performances féminines dans le cycle élémentaire ».

Autre élément significatif, les académies les plus peuplées maintiennent d'excellents niveaux de réussite. Thiès, qui concentre 47.503 inscrits, affiche 93,88% d'admission, tandis que l'académie de Pikine-Guédiawaye, avec 34.397 inscrits, atteint 94,09%. « Ces performances montrent que la croissance des effectifs n'a pas entraîné une baisse de la qualité des apprentissages », selon la direction des Examens et concours.

« Ces résultats confortent également les orientations stratégiques du ministère, qui mise désormais sur la digitalisation des examens, l'amélioration des pratiques pédagogiques, le suivi rapproché des écoles et le renforcement des évaluations nationales », ajoute la source. Pour autant, cette excellente moisson ne doit pas occulter les défis persistants.

Selon le document, « la consolidation des acquis en lecture, en mathématiques et en français, la réduction des disparités territoriales, la poursuite de la formation continue des enseignants et l'amélioration des infrastructures demeurent des priorités pour maintenir cette dynamique ». Pour la direction des Examens et concours, « le Cfee 2026 confirme que l'école élémentaire sénégalaise poursuit sa montée en puissance ». Elle invite les autorités éducatives à transformer cette réussite quantitative en un véritable levier d'amélioration durable de la qualité des apprentissages.