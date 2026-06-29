Madagascar: Navigation - Un bateau suspect rôde dans la zone Atsimo Andrefana

Le navire « LSS SUCESS» n'aurait, en principe, pas dû s'approcher de la zone économique exclusive du sud de Madagascar. Parti du Mozambique avec une cargaison de bétail destinée, selon les autorités mozambicaines, à la Guinée-Conakry, il suscite désormais de nombreuses interrogations.

L'alerte a été donnée par les autorités malgaches samedi soir. Un navire de transport de bétail bovin, parti du Mozambique, s'est dirigé vers la zone économique exclusive de Madagascar, alors que sa destination finale devait être la Guinée-Conakry, selon les autorités mozambicaines. Le « LSS SUCESS », immatriculé en Tanzanie, transporterait quelque cinq cents zébus sur pied.

Les services vétérinaires du Mozambique avaient autorisé le transport de 547 zébus mâles vers la Guinée-Conakry. Le navire a toutefois pris une autre direction.

« À 4 heures du matin, hier dimanche, le navire cargo battant pavillon tanzanien, identifié sous le numéro 6927092, MMSI 677035200, était en transit à environ 125,82 milles nautiques, soit 233 kilomètres au sud-ouest de Nosy Manintse, à Androka. Il faisait route vers l'est-nord-est et sa dernière émission datait de 0 h 19 », détaille le directeur régional de l'Agriculture et de l'Élevage d'Atsimo Andrefana, Luc Findrama.

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Selon l'application MarineTraffic, qui permet de suivre en temps réel la position des navires, le « LSS SUCESS » a quitté le Mozambique le 22 juin et devait rejoindre l'île Maurice, où son arrivée est prévue le 7 juillet. Or, d'après les dernières données disponibles hier soir, le navire était en silence radio depuis près de dix-huit heures. « Aurait-il été détourné par des pirates‡? Aurait-il tenté de rejoindre illicitement l'île Maurice ? Les autorités mozambicaines se seraient-elles trompées ? » Autant d'hypothèses qui circulent depuis hier autour du cargo.

Statut sanitaire

Les autorités malgaches redoutent que le navire transporte des animaux présentant un risque sanitaire. Tout au long de la journée de dimanche, le bâtiment est resté dans la zone économique exclusive de Madagascar, selon les données consultées sur MarineTraffic. « Il est depuis en silence radio, ce qui accentue le caractère très suspect des intentions du navire », souligne le préfet de Toliara, Bruno Ibramdjee.

À l'heure où nous mettons sous presse, le navire ne donne toujours aucun signe de vie. Selon le dir ecteur régional de l'Agriculture et de l'Élevage d'Atsimo Andrefana, Madagascar conserve un « statut indemne » vis-à-vis de maladies animales hautement contagieuses, telles que la fièvre aphteuse ou la peste des petits ruminants. Les risques liés au passage ou à un éventuel accostage de ce navire en provenance du Mozambique sur les côtes du sud de Madagascar sont donc jugés importants.

Les autorités de la région Atsimo Andrefana ont déjà mobilisé les représentants locaux de la gestion des risques et des catastrophes afin de faire face à toute éventualité.

Le « LSS SUCESS » avait déjà été impliqué dans une affaire en 2020, après le transport d'une cargaison de drogue d'une valeur estimée à 30 millions de roupies mauriciennes. En 2021, une quarantaine de boeufs étaient morts durant le transport d'un chargement de près de cinq cents têtes de bétail en provenance d'Afrique du Sud à destination de l'île Maurice.