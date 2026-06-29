Tunisie: Affaires Sociales - Recrutement de six médecins inspecteurs du travail

Le ministère des Affaires Sociales a annoncé l'ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement de six médecins inspecteurs du travail au titre de l'année 2026. Cette décision est prévue par un arrêté du ministre des Affaires Sociales en date du 26 juin 2026, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Ce recrutement vise à renforcer le corps de l'inspection du travail par des médecins spécialisés afin d'améliorer les missions de contrôle des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels au sein des entreprises.

Selon l'arrêté, les candidatures seront ouvertes à partir du 31 août 2026. Le concours porte sur six postes de médecins inspecteurs du travail.

Le texte précise que la liste des candidats admis à participer au concours sera arrêtée le 30 juillet 2026, les postulants devant compléter leur dossier conformément aux conditions et procédures prévues par la réglementation en vigueur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'organisation de ce concours s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions du statut général des agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ainsi que du statut particulier du corps de l'inspection du travail et des textes réglementant les concours externes sur dossiers pour le recrutement des médecins inspecteurs du travail.

Ces recrutements devraient contribuer au renforcement des ressources humaines spécialisées du ministère des Affaires sociales, notamment dans les domaines de l'inspection du travail, de la santé et de la sécurité professionnelles, afin de mieux contrôler l'application de la législation du travail et de protéger la santé des travailleurs dans les différents secteurs économiques.