Tunisie: Feux de récolte - Jendouba et Béja classés parmi les gouvernorats qui présentent le risque le plus élevé

La Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances (FTUSA) a dévoilé une cartographie classant les gouvernorats tunisiens selon leur niveau de risque de déclenchement d'incendies de récoltes agricoles. Cette initiative s'inscrit dans une campagne de sensibilisation menée à l'occasion de la saison des moissons, marquée par la hausse des températures.

Cette opération vise à renforcer la prévention et à limiter les pertes susceptibles d'affecter les grandes cultures ainsi que le patrimoine agricole national.

La FTUSA précise que ce classement a été établi sur la base de plusieurs indicateurs, notamment la densité des cultures céréalières, la proximité des zones forestières, les conditions climatiques, les températures élevées ainsi que la fréquence des incendies enregistrés au cours des dernières années.

Selon cette cartographie, les gouvernorats de Jendouba et Béja présentent un niveau de risque très élevé. Les gouvernorats du Kef, de Bizerte et de Siliana sont, quant à eux, classés en niveau de risque élevé.

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Le niveau de risque moyen concerne les gouvernorats de Zaghouan, La Manouba et Kairouan, tandis que les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine et Sfax figurent dans la catégorie à faible risque.

Enfin, les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Tozeur et Kébili sont classés en très faible risque.

La FTUSA souligne que cette carte constitue un outil d'appui aux efforts de sensibilisation et de prévention. Elle appelle l'ensemble des acteurs concernés, en particulier les agriculteurs et les exploitants de terres agricoles, à respecter les consignes de sécurité durant la période des moissons afin de prévenir les départs de feu et d'en réduire les conséquences sur la production agricole et les ressources naturelles.

Chaque été, la Tunisie est confrontée à une recrudescence des incendies de récoltes et de forêts, en raison de la concomitance entre la saison des moissons et les vagues de chaleur, ce qui rend indispensable le renforcement de la vigilance ainsi que des dispositifs de prévention et d'intervention rapide.