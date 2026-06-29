Les équipes de la Protection civile sont parvenues, ce dimanche matin, à maîtriser totalement le violent incendie qui s'est déclaré au marché central « Sidi Abdessalem », situé dans le quartier de Bab Saâdoun, à Tunis.

Aucun blessé ni décès n'a été enregistré, a indiqué le chef de la sous-direction des opérations et du suivi à la Direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel Khalil Mechri, lors d'une intervention sur les ondes de Diwan FM.

Selon le responsable, la salle des opérations a reçu l'alerte à 5h51. Sept camions-citernes ont été immédiatement dépêchés sur les lieux : quatre relevant de la direction régionale de Tunis, renforcés par trois autres provenant d'unités voisines.

Le lieutenant-colonel Mechri a précisé que les flammes ont entièrement ravagé le marché, qui s'étend sur une superficie d'environ 1 700 m². Le sinistre a provoqué d'importants dégâts matériels, détruisant de grandes quantités de fruits et légumes stockés ou exposés à la vente, ainsi que plusieurs commerces spécialisés dans la vente de volailles.

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Grâce à la rapidité et à l'efficacité de l'intervention des équipes de secours, l'incendie a pu être contenu avant de se propager aux bâtiments voisins. Les pompiers ont notamment réussi à protéger un dépôt municipal attenant au marché, où étaient stationnés des camions et des engins lourds appartenant au service de l'équipement.

Le feu a été complètement éteint aux alentours de 7h30. Les opérations de refroidissement et d'inspection technique se poursuivent afin de s'assurer de l'absence de tout foyer résiduel. Les services de sécurité sont également présents sur les lieux pour ouvrir une enquête et déterminer les circonstances et les causes de cet incendie.