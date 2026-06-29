Tunisie: Sousse - Les commerçants rappelés à l'ordre face à l'occupation illégale des espaces

Samedi soir, la municipalité a frappé fort à travers une campagne de terrain dans la rue de France, Bab Jebli, la route touristique, l'avenue des palmiers ainsi que tout le périmètre urbain.

Les unités de la sûreté nationale et le service de la réglementation municipale ont opéré de concert. Résultat immédiat : des infractions saisies, des contrevenants verbalisés, la loi appliquée sans exception.

L'enjeu dépasse la simple question esthétique. Un trottoir bloqué par des étalages sauvages, c'est un piéton en danger. Un espace public confisqué, c'est aussi un droit collectif bafoué.

La municipalité de Sousse ne laissera plus filer ces abus, surtout en pleine saison touristique. Elle intervient, saisit et sanctionne.

Dans un communiqué publié, samedi, la municipalité de Sousse appelle l'ensemble des citoyens et des commerçants à respecter scrupuleusement l'interdiction d'occupation anarchique des espaces publics.

Elle rappelle l'obligation de se conformer aux autorisations délivrées, sans dépasser les superficies autorisées. Tout manquement à ces règles exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, lit-on encore de même source.