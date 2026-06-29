Ile Maurice: Khalisah, 7 ans - Une course pour poursuivre ses soins en Inde

Mi-juillet approche, mais seule la moitié des fonds nécessaires a été réunie pour permettre à Khalisah de poursuivre son traitement en Inde. Une course contre la montre s'engage pour sa famille.

Khalisah Emamally, 7 ans, doit s'envoler pour l'Inde à la mi-juillet afin de poursuivre ses soins médicaux. À ce jour, la famille n'a pu réunir qu'environ 50 % du montant requis, une situation qui place ses proches sous une forte pression financière et émotionnelle.

Atteinte d'une méningite à seulement 12 jours de vie, la fillette vit depuis avec de lourdes séquelles, dont une paralysie cérébrale, de l'épilepsie et une hydrocéphalie. Malgré un suivi médical et de longues années de rééducation, chaque amélioration reste fragile mais porteuse d'espoir. Sa mère, Zainabee Emamally, tente actuellement de réunir le solde nécessaire afin d'éviter tout report du départ, jugé crucial pour la poursuite du traitement. La famille lance un nouvel appel à la solidarité.

Les dons peuvent être effectués via :

Juice : 55336803

SBM : 50100000967763 (Zainabee Emamally)

Chaque contribution compte pour offrir à l'enfant une chance de poursuivre son parcours de soins sans interruption.