Cote d'Ivoire: Liesse populaire à Goma après la qualification des Léopards pour les 16es de finale du Mondial 2026

Malgré le contexte sécuritaire difficile au Nord-Kivu, la ville de Goma s'est réveillée dans une ambiance de fête ce dimanche 28 juin, après la victoire des Léopards (3-1) face à l'Ouzbékistan. Des témoins rapportent que des centaines d'habitants sont descendus dans les rues pour célébrer cette qualification historique pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Au coup de sifflet final de la rencontre disputée aux États-Unis, les Gomatraciens ont laissé éclater leur joie. Entre 4 heures et 6 heures du matin, plusieurs artères de la ville ont été envahies par des groupes de jeunes, de femmes et d'autres supporters venus célébrer la performance de la sélection nationale.

Des chants, des coups de sifflets, des danses et des cris de joie ont rythmé cette célébration spontanée dans différents quartiers de Goma. Malgré l'heure matinale, la ferveur populaire était au rendez-vous.

Une victoire qui rassemble

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Pour de nombreux habitants, cette qualification dépasse le simple cadre sportif. Elle représente un moment de communion et d'espoir dans une province éprouvée par des années de conflit.

« Je suis tellement contente. Que vive la RDC ! », lance une habitante, au milieu des célébrations.

D'autres supporters ont parcouru plusieurs kilomètres à pied pour partager cet instant de joie collective.

« Je suis très fier de ce résultat. Je remercie le bon Dieu, le staff technique et tous nos joueurs. Qu'ils continuent sur cette lancée. Le sport nous unit », témoigne un jeune supporter rencontré sur le chemin entre le quartier CCLK et la Grande Barrière.

Au-delà de l'exploit sportif, cette qualification des Léopards a offert aux habitants de Goma un rare moment de rassemblement. Dans une province confrontée aux violences des groupes armés, le football a permis, le temps d'une nuit, de faire naître un sentiment partagé d'unité, de cohésion nationale et d'espérance.