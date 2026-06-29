Congo-Kinshasa: Panique et déplacement d'habitants à Oicha après des coups de feu nocturnes

28 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un déplacement d'habitants a été observé dans la nuit de samedi à dimanche 28 juin 2026 à Oicha, une ville située à une trentaine de kilomètres de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Les populations se sont dirigées vers la partie ouest de la ville.

Cette situation fait suite à des coups de feu entendus pendant plus de trente minutes. Craignant une possible incursion des rebelles des ADF, plusieurs habitants ont fui leurs domiciles pour se réfugier vers le centre-ville.

Le maire d'Oicha, Faustin Siluhwere, a expliqué que ces tirs seraient dus à une confusion entre deux groupes des services de sécurité.

« Certes, il y a eu crépitement de balles dans la ville d'Oicha, dans le quartier Bakaiko, vers 02 heures du matin. Selon les informations en notre possession, il y aurait eu confusion entre deux groupes des services de sécurité, faute d'un mot de passe commun. Voilà ce qui a remis en cause l'hypothèse d'une éventuelle incursion des ADF », a-t-il indiqué.

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Selon lui, cette confusion a entraîné un déplacement massif de la population, avec ses conséquences.

Appel au calme et vigilance

Le maire a toutefois appelé la population au calme, assurant que les services de sécurité « sont à pied-d'oeuvre pour prévenir une éventuelle attaque de l'ennemi ». Il a invité les habitants à rester vigilants et à ne pas céder aux rumeurs susceptibles d'entretenir la psychose.

Ce dimanche matin, les habitants qui avaient fui ont commencé à regagner leurs domiciles. Toutefois, un climat de peur reste perceptible au sein de la population, malgré les assurances des autorités.

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