Congo-Kinshasa: L'arrivée des casques bleus de la MONUSCO redonne espoir à Mambasa

Le déploiement, depuis une semaine, de la Force d'intervention rapide de la MONUSCO à Mambasa (Ituri) suscite de l'espoir au sein de la population locale, confrontée à l'activisme persistant des rebelles des ADF. La société civile locale a salué cette présence dimanche 28 juin 2026.

Cette appréciation a été exprimée par différentes couches de la population lors des échanges avec une délégation mixte de la MONUSCO en mission à Mambasa-Centre depuis mardi dernier. Les leaders communautaires ont également réaffirmé leur engagement à collaborer avec les services de sécurité, notamment à travers la dénonciation de tout mouvement suspect.

L'espoir renait

Le territoire de Mambasa est en proie, depuis près de quatre mois, à des attaques répétées des ADF. Selon des sources locales, des dizaines de villages ont été attaqués, causant la mort de plus de 150 personnes, d'importants dégâts matériels ainsi que le déplacement de milliers d'habitants.

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Pour la société civile Forces vives de Mambasa, la présence des casques bleus aux côtés des militaires des FARDC constitue un appui important dans la lutte contre les groupes armés et pour améliorer la sécurité dans la région. Son coordonnateur, Mungeni Yuma, salue cette arrivée :

« Nous saluons l'arrivée de la MONUSCO à Mambasa, surtout la force qui vient répondre à notre besoin. Mambasa est sous la menace de l'ennemi ADF. Avec l'arrivée de la force de la MONUSCO, Mambasa sera sauvé. »

Collaboration civilo-militaire

De leur côté, les représentants des différentes couches de la population se disent prêts à renforcer leur collaboration avec les services de sécurité afin de faciliter les opérations militaires contre les ADF.

Ils demandent toutefois aux forces engagées sur le terrain de réagir rapidement et efficacement aux alertes émises par la population.

« Nous sommes censés collaborer avec les services de sécurité pour que les choses marchent. Nous l'avons toujours fait. Mais, malheureusement, les réactions sont timides ou arrivent en retard », indique Marie-Noëlle Anotane, de la Nouvelle Société civile du Congo (NSCC).

Une délégation mixte de la MONUSCO séjourne actuellement à Mambasa pour échanger avec les acteurs locaux sur les attentes de la communauté face à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie de la province de l'Ituri.