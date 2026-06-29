Congo-Brazzaville: Département de la Cuvette - Denis Sassou N'Guesso en visite de travail à Oyo

28 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le chef de l'Etat est arrivé à Oyo, le 27 juin, via l'aéroport international d'Ollombo, où il a été accueilli à sa descente d'avion par les autorités préfectorales des départements de la Nkéni-Alima et de la Cuvette.

Le président de la République mettra à profit son séjour de travail de près d'une semaine pour s'entretenir avec des personnalités de marque. Sauf changement, il est prévu la tenue en présentielle de la réunion du Conseil des ministres. Denis Sassou N'Guesso qui a placé son nouveau quinquennat sous le signe de l'accélération de la marche vers le développement tient à la mise en oeuvre du Plan d'action 2026-2031. Ainsi, l'amélioration des finances publiques, les tensions inflationnistes, la situation monétaire, les grandeurs macroéconomiques du pays font l'objet d'une attention particulière du président de la République.

En effet, depuis sa réélection en mars dernier, le chef de l'Etat ne cesse d'interpeller le gouvernement sur l'atteinte des missions qui lui sont assignées afin de ne pas décevoir les attentes de la population qui l'a plébliscité à hauteur de 94, 90% des suffrages exprimés.

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