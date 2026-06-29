Algérie: Début des travaux de la réunion constitutive du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger

Alger — Les travaux de la réunion constitutive du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger ont débuté, dimanche, au Pôle scientifique et technologique Chahid Abdelhafid-Ihaddaden de Sidi Abdellah (Alger).

Cette assemblée constitutive du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger a regroupé 31 membres parmi d'éminents scientifiques et chercheurs algériens établis à l'étranger (24 en présentiel et 7 par visioconférence), dont les professeurs Elias Zerhouni et Belgacem Haba, et d'autres scientifiques qui se sont illustrés dans le domaine des sciences et technologies dans plusieurs pays, tels que l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, la Suède et la France.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de cette réunion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a précisé que "la création de ce Haut conseil répond aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à offrir à la communauté scientifique établie à l'étranger l'opportunité de contribuer au développement du pays en apportant son expertise et ses conseils et en oeuvrant au transfert des technologies modernes".

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Cette réunion constitutive du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger "n'est pas un simple rendez-vous protocolaire, mais un jalon important marquant le début d'une étape fondatrice décisive dans l'édification de l'Algérie nouvelle et victorieuse", a-t-il soutenu, soulignant que "le fait que ce Haut conseil relève de la Présidence de la République lui confère une forte portée politique et témoigne de la reconnaissance de la haute valeur des scientifiques algériens établis à travers le monde".

La création de ce Haut conseil vise à "ériger des ponts de communication solides entre les scientifiques à l'étranger et les universités et autres centres de recherche à l'intérieur du pays, au service du développement national" et à "mettre en place un dispositif de veille scientifique et technologique sur lequel l'Algérie s'appuiera pour développer son système scientifique et économique", a-t-il ajouté.

De son côté, le coordinateur du comité constitutif, le professeur Elias Zerhouni, a souligné l'importance de la création de ce Haut conseil qui "incarne une forte volonté politique, impulsée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de renforcer les liens entre les compétences algériennes établies à l'étranger et leur mère patrie et de fédérer leurs efforts au service du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique".

Il a indiqué que la création de ce Haut conseil vise à "mettre en place un cadre permanent et efficace de coopération donnant lieu à des projets concrets et durables au-delà des simples rencontres", considérant que cette réunion constitue "un moment historique et un nouveau départ pour renforcer la contribution de la communauté scientifique algérienne à l'étranger à l'avenir de l'Algérie".

A cette occasion, le professeur Zerhouni s'est félicité des "progrès considérables réalisés par l'Algérie dans le secteur de l'enseignement supérieur, à travers l'élargissement du réseau des universités et instituts et l'accueil d'un nombre sans cesse croissant d'étudiants", saluant, par là même, les performances des étudiants algériens dans les compétitions internationales.

Dans le même contexte, il a appelé à "mettre à profit l'expertise et les réseaux des scientifiques algériens établis à l'étranger au service des priorités du développement national".

Pour rappel, le Conseil des ministres avait approuvé, lors de sa dernière réunion, la création du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger en tant qu'organe consultatif relevant de la Présidence de la République, doté de l'autonomie financière et administrative.

Au cours de cette réunion, le président de la République avait lancé un appel à l'ensemble des enfants de l'Algérie parmi les scientifiques établis à travers le monde afin de participer et de contribuer au projet de développement visant à hisser le pays au rang des nations avancées.