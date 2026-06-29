Ethiopie: Le Premier ministre Abiy lance le projet d'aménagement des rives et du cours d'eau Entoto-Kebena à Addis-Abeba

28 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé officiellement cet après-midi au lancement du projet d'aménagement des rives et du cours d'eau Entoto-Kebena à Addis-Abeba.

En annonçant cette réalisation sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a présenté ce projet comme une avancée déterminante dans le processus de transformation urbaine de la capitale.

Le projet couvre 87,6 hectares le long d'un corridor fluvial de 10,5 kilomètres et intègre des dispositifs complets de protection contre les inondations, des ponts contemporains ainsi que de vastes espaces verts publics destinés à améliorer le cadre de vie urbain et à valoriser les berges.

Le Premier ministre Abiy a également indiqué que cette initiative dépasse le simple cadre des infrastructures physiques et constitue une étape essentielle pour faire d'Addis-Abeba une métropole résiliente face aux changements climatiques, offrant une excellente qualité de vie ainsi qu'un centre mondial compétitif pour le tourisme et les activités économiques.

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Il a réitéré l'engagement du gouvernement à renforcer la qualité de vie des citoyens à travers des initiatives de développement durable.

« Nous restons pleinement déterminés à poursuivre nos efforts afin d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et d'apporter un changement transformateur, en honorant la confiance que le public nous accorde avec loyauté, résilience, diligence et sincérité », a déclaré le Premier ministre.

Lire l'article original sur ENA.

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