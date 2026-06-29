Afrique: Ethiopian Cargo décroche le prix AFLAS 2026 du meilleur transporteur africain de fret aérien

28 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Ethiopian Cargo a remporté le titre de meilleur transporteur africain de fret aérien lors des Asia Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards 2026, obtenant ainsi l'une des récompenses les plus prestigieuses de l'industrie.

Cette distinction est attribuée à l'issue d'un vote des transitaires, des spécialistes de la logistique ainsi que des clients, illustrant la confiance accordée par les principaux intervenants de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Cette récompense met en évidence le leadership durable d'Ethiopian Cargo dans le domaine du fret aérien africain, porté par des investissements soutenus dans des infrastructures modernes, des alliances stratégiques internationales et des solutions logistiques de nouvelle génération.

Ces initiatives ont permis à la compagnie de renforcer sa capacité à soutenir le commerce mondial, à améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement et à relier les entreprises d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient ainsi que des Amériques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'attribution de cette prestigieuse récompense AFLAS consolide la réputation croissante d'Ethiopian Cargo comme fournisseur mondial de services logistiques fiable et met en valeur son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle, de la fiabilité et d'un service centré sur les besoins des clients.

Ethiopian Airlines a adressé ses remerciements à ses clients, à ses partenaires commerciaux ainsi qu'à ses collaborateurs dévoués, soulignant que leur confiance, leur coopération et leur engagement permanent ont largement contribué à l'obtention de cette distinction.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.