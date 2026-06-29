Afrique: Ethiopian Cargo décroche le prix AFLAS 2026 du meilleur transporteur africain de fret aérien

Addis-Abeba — Ethiopian Cargo a remporté le titre de meilleur transporteur africain de fret aérien lors des Asia Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards 2026, obtenant ainsi l'une des récompenses les plus prestigieuses de l'industrie.

Cette distinction est attribuée à l'issue d'un vote des transitaires, des spécialistes de la logistique ainsi que des clients, illustrant la confiance accordée par les principaux intervenants de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Cette récompense met en évidence le leadership durable d'Ethiopian Cargo dans le domaine du fret aérien africain, porté par des investissements soutenus dans des infrastructures modernes, des alliances stratégiques internationales et des solutions logistiques de nouvelle génération.

Ces initiatives ont permis à la compagnie de renforcer sa capacité à soutenir le commerce mondial, à améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement et à relier les entreprises d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient ainsi que des Amériques.

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L'attribution de cette prestigieuse récompense AFLAS consolide la réputation croissante d'Ethiopian Cargo comme fournisseur mondial de services logistiques fiable et met en valeur son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle, de la fiabilité et d'un service centré sur les besoins des clients.

Ethiopian Airlines a adressé ses remerciements à ses clients, à ses partenaires commerciaux ainsi qu'à ses collaborateurs dévoués, soulignant que leur confiance, leur coopération et leur engagement permanent ont largement contribué à l'obtention de cette distinction.