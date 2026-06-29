Ethiopie: La modernisation de la sécurité aux frontières et dans les aéroports constitue un levier essentiel pour protéger les intérêts géostratégiques du pays, selon le directeur du NISS

Addis-Abeba — L'Éthiopie engage une transformation en profondeur de ses dispositifs de sécurité aux frontières et dans ses aéroports afin de consolider sa sécurité nationale et de défendre ses intérêts géostratégiques, a annoncé l'ambassadeur Redwan Hussein, directeur général du Service national de renseignement et de sécurité (NISS).

Intervenant lors d'un forum consultatif tenu à Addis-Abeba consacré au Programme intégré de transformation de la gestion des aéroports et des frontières, M. Redwan a affirmé que la modernisation des infrastructures de sécurité demeure indispensable pour répondre aux menaces nouvelles et de plus en plus complexes.

Il a aussi mis en avant l'importance de renforcer la compétitivité internationale de l'Éthiopie dans un environnement mondial toujours plus numérisé.

Redwan a expliqué que cette initiative permettra d'assurer la détection et la prévention anticipées des menaces grâce à des systèmes de renseignement fondés sur les données.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après lui, ce programme favorisera également une meilleure coordination entre les institutions ainsi qu'un partage des informations en temps réel.

En outre, cette approche intégrée permettra de renforcer les capacités nationales pour combattre plus efficacement le terrorisme, la traite des personnes, le blanchiment d'argent ainsi que le trafic illégal d'armes, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Redwan a également indiqué que le programme accorde une attention particulière à la protection de la souveraineté numérique à travers le renforcement des capacités technologiques nationales.

Il a précisé que l'intégration de l'intelligence artificielle, associée à une main-d'oeuvre qualifiée, jouera un rôle déterminant dans la modernisation des opérations et l'amélioration de l'efficacité des institutions chargées de la sécurité.

Une feuille de route complète a été élaborée pour orienter la mise en oeuvre du programme, en définissant les principales exigences, notamment les infrastructures technologiques, les procédures opérationnelles normalisées, le développement des ressources humaines, la logistique ainsi qu'un cadre juridique et réglementaire approprié, a-t-il expliqué.

Le chef du NISS a également affirmé que cette initiative représente non seulement une réforme du secteur de la sécurité, mais aussi un outil stratégique destiné à renforcer la position géostratégique de l'Éthiopie et à soutenir la prospérité nationale.

Il a rappelé que le renforcement de la sécurité des frontières et des aéroports demeure indispensable pour préserver la souveraineté du pays et garantir sa compétitivité sur la scène internationale.

Cette feuille de route s'inscrit également dans la stratégie nationale « Éthiopie numérique 2025/2030 » et devrait contribuer à préparer le pays à accueillir les prochaines conférences internationales ainsi que les grands événements mondiaux organisés en Éthiopie.

Le forum a rassemblé de hauts responsables des gouvernements fédéral et régionaux, ainsi que des dirigeants de plusieurs institutions de sécurité, afin de recueillir leurs observations sur le programme de transformation et les modalités de sa mise en oeuvre.