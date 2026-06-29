Gabon: Awards de la presse « Les Makongonio » - Michael Moukouangui Moukala sacré Meilleur Journaliste Environnemental du pays

Alors que la 3e édition des Awards de la presse Gabonaise « Les Makongonio » organisé par le Groupe de presse EK a rendu son verdict samedi 27 juin 2026, à l'hôtel Excellence sis au quartier Nzeng-Ayong dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, Michael Moukouangui Moukala, Journaliste environnemental reconnu, par ailleurs Fondateur du média en ligne La Lettre Verte spécialisé dans le domaine de l'environnement a été désigné « Meilleur Journaliste Environnemental du Gabon ».

Les Awards de la presse gabonaise Les Makongonio qui durant deux semaines, dans 11 catégories ont mis en compétition 33 journalistes dans des disciplines variés de la société, ont vidé leur panier le week-end écoulé à l'occasion de la cérémonie de distinction à laquelle a pris part de nombreuses personnes, dont les rescapés du crash d'hélicoptère de Makongonio de 1985 et les familles de victimes.

Michael Moukouangui Moukala, Journaliste environnemental reconnu au Gabon pour son engagement dans la promotion d'un journalisme 100% vert, s'est distingué en décrochant le Prix du Meilleur Journaliste Environnemental. Spécialiste de la conservation de la nature et fondateur du média en ligne La Lettre Verte axé sur les questions écologiques, ce dernier a fait du journalisme environnemental, une sorte de sacerdoce.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette année 2026, c'est la troisième fois que ce journaliste décroche un prix, après le Prix Michel Sidibé du Meilleur Journaliste Environnemental en ligne en Afrique, remporté en janvier 2026 à Cotonou au Bénin et le Prix WildAid du Meilleur Reportage d'Investigation remporté en mai dernier. A ces distinctions, s'ajoute le Prix Forest Stewardship Council (FSC) du Meilleur Reportage sur le Développement durable de 2023. Ces différents prix incarnent la résilience et la pertinence du travail de ce journaliste dans un monde où la crédibilité de ce corps de métier est sujet à caution.

Interrogé sur cette nouvelle distinction, le Journaliste n'a pas manqué de saluer l'ancrage des Awards de la presse gabonaise « Les Makongonio » qui offrent un espace de compétition, de visibilité et de reconnaissance des efforts constants abattus par les journalistes dans l'exercice de leur profession au quotidien. « Cette nouvelle distinction confirme la pertinence du travail que j'abat au quotidien aux côtés de mes collaborateurs de La Lettre Verte. Je remercie le comité d'organisation et le public d'avoir été attentifs à ces efforts, en portant mon nom comme Meilleur Journaliste Environnemental du Gabon », dixit Michael Moukouangui Moukala.

« Ce prix rend avant tout un hommage à tous ceux qui chaque jour, souvent dans des conditions difficiles, accomplissent leur mission avec rigueur, courage et professionnalisme », a fait savoir Thierry Mebaley, Président du Comité d'organisation des Awards de la presse gabonaise Les Makongonio.

La cérémonie a été ponctuée par la remise de plusieurs prix d'honneur, ainsi que le Makongonio d'Or aux anciennes gloires de l'environnement médiatique gabonais. Au nombre des primés : Jeremy Gustave Nzamba, Jean-Claude Franck Mendome, Brice Walter Makoma, Ada Mve, Patrick Simangoye, Dieudonné Minlama Mintogo ou encore Jean Essono pour ne citer que ces noms, en raison de leur contribution au rayonnement de la presse gabonaise.

Quant aux distinctions, elles ont dépendu à 40% des votes du public contre 60% des votes des membres du jury composés essentiellement de journalistes.

Les Makongonio offrent une plateforme de reconnaissance et d'expression des meilleurs talents de la presse gabonaise. Pour demeurer comme tel, il nécessite, au regard des insuffisances observées, un coup de pouce des plus hautes autorités, notamment du couple présidentiel dont la première dame, Zita Oligui Nguema est originaire de Makongonio.