Maroc: Adil Ramzi - Les Lions de l'Atlas se distinguent par le fort esprit de compétition

La sélection marocaine se distingue par un fort esprit de compétition et une grande intensité dans le jeu, a déclaré l'ancien international marocain Adil Ramzi au quotidien néerlandais « De Telegraaf », à la veille du très attendu match des Lions de l'Atlas contre les Oranje des Pays-Bas.

La rencontre entre le Maroc et les Pays-Bas, l'une des plus belles affiches de ce tour à élimination directe, s'annonce globalement équilibrée, les chances des deux sélections étant similaires au regard de la proximité de leurs niveaux et des qualités dont elles disposent, a ajouté Adil Ramzi.

Il a précisé que la sélection néerlandaise compte plusieurs atouts, notamment la qualité des individualités et la diversité de ses solutions offensives, tandis que le Maroc se démarque par son engagement, son intensité et sa combativité.

L'ancien international marocain s'est par ailleurs dit surpris de voir les deux équipes s'affronter à ce stade de la compétition, estimant qu'elles disposent toutes deux du potentiel nécessaire pour aller plus loin dans le tournoi, et qu'une telle affiche aurait pu intervenir dans une phase plus avancée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Adil Ramzi a en outre salué les performances d'Ismael Saibari, auteur d'une saison remarquable avec le PSV Eindhoven, notant que le niveau atteint par le milieu de terrain marocain est le fruit d'un long travail de progression.

Il a enfin souligné qu'Ismael Saibari se distingue non seulement par ses qualités techniques et physiques, mais aussi par son état d'esprit professionnel et sa maturité, autant d'atouts qui expliquent son ascension ainsi que son rendement, tant en club qu'en sélection.