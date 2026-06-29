Togo: Agou-Nyogbo Sud mobilise ses forces autour de l'eau, de l'agriculture et de la préservation de l'environnement

Le canton d'Agou-Nyogbo Sud a officiellement donné le coup d'envoi de la 52e édition de la fête traditionnelle Tézan, samedi 27 juin 2026. Placée sous le signe de l'unité, du développement communautaire et de la valorisation du patrimoine culturel, cette cérémonie de lancement a permis aux organisateurs de dévoiler les grandes ambitions d'une édition qui entend accueillir plus de 5 000 visiteurs.

Après une prière d'ouverture, le chef canton, Togbui PEBI V, a souhaité la bienvenue aux invités avant de rappeler la portée de Tézan. Selon lui, cette célébration dépasse largement le cadre d'une simple fête des récoltes.

« Tézan n'est pas seulement une fête, mais une expression de notre identité et de notre reconnaissance à Dieu », a-t-il déclaré, invitant les filles et fils du canton à faire de cette célébration un moment de retrouvailles, de réflexion et de mobilisation en faveur du développement.

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Le thème consacré à l'eau potable a été reconduit cette année. Un choix assumé par les organisateurs, les actions engagées lors de l'édition précédente n'ayant été réalisées que partiellement. Cette fois-ci, des techniciens spécialisés et un testeur de qualité de l'eau seront mis à contribution afin de garantir une eau potable en quantité et en qualité pour les populations. Des résolutions environnementales ont également été arrêtées afin de mieux protéger les ressources en eau.

L'eau, la jeunesse et l'igname au coeur des priorités

Président du comité d'organisation, Ange Ketor a présenté les principaux projets qui seront financés grâce à Tézan 2026. Parmi eux figurent la réfection de la citerne de Kpogueni, le projet agricole de 10 000 buttes d'ignames aménagées sur trois hectares avec la participation de vingt-cinq producteurs, ainsi que la création d'un fonds d'entraide sociale destiné à soutenir les familles confrontées à des situations de maladie ou de décès.

« Nous allons toujours travailler sur la question de l'eau. Le village compte désormais dix quartiers et plus de 10 000 habitants. Il faut régler ce problème au plus vite », a expliqué le président du comité.

L'agriculture demeure également une priorité.

« Tézan signifie fête de l'igname. Nous avons lancé une première expérience avec 10 000 buttes et, d'ici trois à cinq ans, nous ambitionnons d'atteindre 100 000 buttes », a-t-il annoncé.

Une caravane écologique pour sensibiliser toute la région

L'édition 2026 se distingue aussi par une importante innovation environnementale. Une caravane de sensibilisation contre les méfaits des sachets plastiques va parcourir l'itinéraire Nyogbo Sud-Avétonou-Kpalimé-Nyogbo Sud afin de sensibiliser les populations aux dangers liés à leur prolifération.

Cette initiative bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, notamment Yas Togo, la Brasserie SNB et la FUCEC.

Les organisateurs comptent également renforcer leur communication grâce aux réseaux sociaux, à une vingtaine d'émissions médiatiques ainsi qu'à des relais numériques afin de mobiliser plus de 5 000 festivaliers. La page Facebook « Tézan/Agou Nyogbo » servira également de plateforme d'information.

Une fête fédératrice

L'un des aspects les plus remarqués de Tézan reste sa capacité à rassembler toutes les sensibilités religieuses.

Chrétiens et adeptes des religions traditionnelles participent ensemble à la préparation de l'événement dans un esprit de dialogue et de cohésion sociale, chacun étant invité à contribuer aux actions de développement du canton.

Pour Togbui PEBI V, cette dynamique explique la progression constante de la fréquentation de la fête.

« Nous avons accueilli environ 800 visiteurs en 2024, près de 2 000 en 2025 et nous attendons plus de 5 000 personnes cette année. Les natifs savent que cette fête est devenue un véritable outil de financement de nos projets de développement », a-t-il souligné.

Le chef canton est également revenu sur l'histoire de Tézan, rappelant qu'autrefois chaque quartier célébrait séparément les récoltes d'ignames avant que son prédécesseur, Togbui PEBI IV, n'instaure une grande célébration commune réunissant l'ensemble des quartiers.

Le gouvernement salue un levier de valorisation culturelle

Présent à la cérémonie, Kokou Monkli, Directeur régional des Arts et de la Culture, a salué l'importance de Tézan dans la sauvegarde du patrimoine culturel.

Selon lui, cette fête constitue un outil de transmission des savoir-faire ancestraux tout en offrant des opportunités de développement économique à travers les industries culturelles et créatives.

« Le gouvernement encourage la communauté à transformer ce patrimoine culturel en véritable industrie culturelle et créative afin que les talents locaux, les conteurs et les détenteurs des savoir-faire traditionnels puissent être valorisés. C'est également un puissant vecteur de paix, de cohésion sociale et de promotion de l'image d'Agou-Nyogbo », a-t-il affirmé.

L'appui de l'État porte essentiellement sur l'accompagnement institutionnel, les conseils techniques et l'encadrement des organisateurs.

Un programme riche en perspectives

Outre les activités culturelles, Tézan 2026 prévoit un tournoi de football dont le trophée a été dévoilé lors de la cérémonie de lancement, un festival Bobobo, une tournée médiatique avant l'apothéose des festivités prévues le 29 août ainsi que plusieurs rencontres destinées à renforcer la mobilisation des filles et fils du canton.

À travers cette 52e édition, Agou-Nyogbo Sud confirme sa volonté de faire de Tézan bien plus qu'une fête traditionnelle : un véritable moteur de développement local, de solidarité, de préservation de l'environnement et de promotion du patrimoine culturel.