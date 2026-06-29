Algérie: Djellaoui préside une réunion sur l'avancement des travaux du tronçon Bouchegouf-Dréa

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, dimanche au siège du ministère, une réunion de coordination consacrée au suivi de l'avancement des travaux du tronçon reliant Bouchegouf, Souk Ahras et Dréa sur une distance de 121 km, lors de laquelle il a insisté sur la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour accélérer le rythme de réalisation et parachever ce projet stratégique dans les délais impartis.

Cette réunion, consacrée au suivi du projet de la ligne minière Est reliant Annaba à Bled El Hadba dans la wilaya de Tébessa (422 km), a vu la présentation d'un exposé technique détaillé sur l'état d'avancement des travaux des différentes composantes du projet, notamment les ouvrages d'art en cours de réalisation dans des reliefs accidentés et complexes au niveau des sections Bouchegouf-Aïn Seynour (72 km) et Aïn Seynour-Dréa (49 km).

La réunion a également permis de passer en revue les taux d'avancement de la réalisation, ainsi que les moyens humains et matériels, les équipements et les fournitures supplémentaires mobilisés à travers les différents chantiers, y compris les équipements et moyens humains spécialisés, ajoute le communiqué.

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A cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser l'ensemble des capacités et de renforcer les chantiers en les dotant des moyens permettant d'accélérer la cadence de réalisation, particulièrement en ce qui concerne les ouvrages d'art.

Il a également mis l'accent sur l'intensification de la coordination sur le terrain entre les différents intervenants et le respect du calendrier des travaux, de manière à garantir le parachèvement de ce projet stratégique dans les délais impartis.

La réunion s'est déroulée en présence des cadres centraux du ministère, du Directeur général et des cadres de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), ainsi que des responsables des entreprises chargées de la réalisation et du suivi de ce tronçon.