Algérie: Sayoud inaugure la nouvelle unité principale d'intervention de la protection civile

MEDEA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Said Sayoud, a supervisé, dimanche, l'inauguration et la mise en service de la nouvelle unité principale de la protection civile de Médéa, baptisée du nom du moudjahid défunt, le commandant Lakhdar Bouragaa.

Etaient présents à la cérémonie d'inauguration, le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, le Directeur général de la protection civile, colonel Boualem Boughlaf, ainsi que le wali de Médéa, Djilali Doumi, et des proches du défunt moudjahid Lakhdar Bouragaa.

Dans sa déclaration à cette occasion, le ministre a indiqué que" le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, m'a chargé de transmettre ses remerciements et sa profonde gratitude à l'ensemble des éléments de la Protection civile, en reconnaissance des efforts et des sacrifices qu'ils consentent au service de la patrie, ainsi que de leur mobilisation permanente pour sauver des vies et protéger les biens, notamment en période de crise ".

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Il a souligné que ce corps "est devenu un modèle de professionnalisme grâce au processus de modernisation et de mise à niveau engagé au cours des dernières années", précisant que les résultats obtenus ont permis à la Protection civile algérienne d'occuper la 1ère place aux niveaux arabe et africain, et la 10e à l'échelle mondiale.

S'agissant de la lutte contre les incendies de forêts, M. Sayoud a souligné que le recul notable du nombre d'incendies et des pertes en couvert végétal est le fruit d'une coordination étroite entre l'Armée nationale populaire (ANP), la Protection civile, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale et la conservation des forêts, ainsi que des campagnes de sensibilisation qui ont renforcé la prise de conscience des citoyens quant à l'importance de la préservation du patrimoine forestier et des cultures agricoles.

Au cours de cette visite, le ministre a inspecté les différentes équipes spécialisées de la Protection civile et pris connaissance des infrastructures ainsi que des équipements dont dispose la nouvelle unité.

Celle-ci est appelée à renforcer la couverture opérationnelle à travers la wilaya, à réduire les délais d'intervention et à améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens.

Elle contribuera également à accroître les capacités de réponse face aux incendies de forêt ainsi qu'aux risques naturels et technologiques.

Par la suite, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a présidé une cérémonie en l'honneur de la famille du défunt moudjahid, le commandant Lakhdar Bouragaa, en reconnaissance de son parcours patriotique et de ses sacrifices.

La Direction générale de la Protection civile lui a ensuite rendu hommage, en reconnaissance des efforts qu'il a déployés en faveur du soutien, de la modernisation de ce corps et du renforcement de sa disponibilité opérationnelle.

A noter que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du programme national visant à moderniser et à développer le corps de la Protection civile, de manière à renforcer ses capacités opérationnelles, à élever son niveau de préparation pour la protection des personnes et des biens et à améliorer son aptitude à intervenir face aux différents risques et catastrophes.