Algérie: Une large participation, pilier de la consolidation du processus démocratique

28 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

MILA — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a souligné, dimanche à Mila, l'importance d'une participation massive aux législatives du 2 juillet prochain, la considérant comme un pilier de la consolidation du processus démocratique et du renforcement du rôle dévolu aux institutions de l'Etat.

Lors d'une activité de proximité au centre-ville de Mila, au dernier jour de la campagne électorale pour les prochaines législatives, M. Bouden a appelé les citoyens à "se rendre massivement aux urnes pour faire réussir cette échéance nationale, afin de contribuer à l'ancrage du processus démocratique et au renforcement du rôle des institutions de l'Etat, dont le Parlement".

M. Bouden a ajouté que le vote des électeurs lors de ce rendez-vous électoral constitue "une participation à la prise de décision, à travers l'élection de candidats qualifiés pour représenter le peuple à l'Assemblée populaire nationale (APN), défendre ses intérêts et réaliser davantage d'acquis de développement au niveau national".

Il a souligné, dans ce sillage, que le taux de jeunes sur les listes du RND "a dépassé les 55 %", ce qui reflète, selon lui, "le grand intérêt" accordé à cette catégorie au sein de sa formation politique.

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M. Bouden animera dimanche soir un autre meeting populaire dans la salle du complexe sportif de proximité de la commune de Terrai Bainen, suivi de plusieurs rencontres de proximité à travers les communes de Chigara, de Sidi Merouane, d'Ain Tine et de Sidi Khelifa, dans la wilaya de Mila.

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