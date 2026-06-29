Algérie: Décès de l'artiste chanteur Ali Ideflawen

28 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TIZI-OUZOU — L'artiste chanteur et interprète du groupe Ideflawen, Ali Aït Ferhat, plus connu sous son nom de scène, Ali Ideflawen, est décédé dimanche à Tizi Ouzou, a-t-on appris auprès de sa famille.

Membre fondateur de l'emblématique groupe "Ideflawen" à la fin des années 1970, Ali Aït Ferhat s'est éteint à l'âge de 69 ans, des suites d'une longue maladie.

Figure de proue de la chanson engagée, le défunt a marqué plusieurs générations de mélomanes avec ses mélodies folk et ses textes poignants et incisifs.

Natif d'une famille révolutionnaire de Timizart (Tizi-Ouzou), l'artiste laisse un héritage musical de 11 albums, dont le dernier "Abudali" (Le troubadour) est sorti en 2018. et qui ont tous connu un grand succès.

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