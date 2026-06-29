Maroc: Ilham Taki - A la recherche du beau et du bonheur

Dans leurs processus artistiques, les œuvres de l'artiste-peintre marocaine Ilham Taki donnent lieu à des propositions intrinsèquement contemporaines, dans une sorte d'impermanence atemporelle, de temps étiré. Cette plasticienne chevronnée se base sur ces éléments du vocabulaire formel de son œuvre graphique pour nous révéler les richesses de la nature et ses composantes ainsi que ses songes, sa vision, sa perception du monde et les splendeurs du patrimoine immatériel marocain.

Jean Jacques Rousseau dit : « J'ai appris par ma propre expérience que la source du vrai bonheur est en nous ». Et pas ailleurs. C'est avant tout cette liberté de créer que l'artiste-peintre Ilham Taki aime et par laquelle elle se définit. Une expérience rare, mais porteuse, dans la manière de vivre et de penser l'art, chez cette plasticienne inclassable pour qui la lumière et la couleur sont les véritables compagnons de son parcours.

N'avoir besoin que de l'évasion, dans la solitude pour trouver le bonheur, Ilham rejoint l'idée rousseauiste dans ses Promenades d'un tableau à l'autre, comme des fenêtres ouvertes... Quant à ses choix, ils se font généralement par impulsions. Mais quand viennent les couleurs, sa liberté se débride. Ici, aucune règle et surtout pas de fonction descriptive ou narrative.

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Et au fil du temps, cette plasticienne, native de Meknès, vivant et travaillant à Rabat, se crée un univers d'émotions matérialisées par des couleurs et des formes. Elle s'appuie sur son propre terrain fertile en thèmes et en sujets et fait appel à l'imagination, son précieux outil, lui accordant le premier rôle et l'autorisant à s'ébattre en toute liberté et fantaisie. Elle fait confiance également à ce riche substrat de matières variées qui couvent en lui dans les tréfonds de sa psyché et qui est fait de souvenirs, d'expériences marquantes, de rêves, d'idéaux, de toute une symbolique personnelle, nourrie de ses innombrables voyages.

Tout cela se bouscule sur la toile en voisinages inattendus, suscitant chez le spectateur la surprise et le questionnement. Le rapprochement est tantôt éloquent, tantôt obscur, jusqu'à ce que l'effort soit fait de se laisser inviter dans cet univers et de s'en imprégner. « Mes œuvres explorent principalement l'identité marocaine, la place de la femme, la mémoire culturelle, les traditions populaires ainsi que les liens entre l'être humain et son environnement. Je m'intéresse également aux symboles amazighs, aux récits du quotidien et aux paysages porteurs d'histoire. Chaque série est pour moi une manière de questionner l'appartenance, la transmission et la richesse de notre diversité culturelle », affirme Ilham Taki.

En somme, les œuvres paysagistes, figuratives, suggestives, expressionnistes de notre artiste génèrent une interaction entre la matière et la forme. L'esthétique matérielle de la couleur, fluide, ou raclée en est le moteur. Qu'on le veuille ou non, bien qu'elle soit toujours dans la recherche et l'expérimentation, elle reste fidèle à son vocabulaire formel et chromatique qui signifie en dépit et au-delà de la finalité qu'elle lui assigne.

Décidément, ses œuvres sont tout droit sorties du mental de l'artiste pour ravir le regard du spectateur. Cette recherche du Beau, recherche constante, malgré les vicissitudes de la vie, est amplifiée, à y voir de plus près, grâce à des techniques et styles mêlés. Son travail célèbre le patrimoine marocain, la mémoire des lieux et le rôle de la femme en tant que gardienne de cet héritage, exprimant ainsi une identité artistique à la fois étonnante et immédiatement identifiable. Loin des diktats du marché, Ilham, elle, cherche à célébrer l'unité de la matière et de l'esprit, mais l'esprit est bien ce qu'elle aspire à garder intact en elle.