Maroc: A Mohammedia, l'USFP en ordre de marche pour les législatives 2026

Fidèle à ses engagements, le Secrétariat provincial de l'USFP à Mohammedia s'est récemment réuni pour dresser un état des lieux rigoureux de la situation. Le communiqué officiel indique que cette session a été dédiée à «l'examen des développements politiques et organisationnels aux niveaux national et provincial, et à la préparation des défis de la période à venir dans la perspective des prochaines échéances législatives ». Dans un contexte de mutations profondes, l'instance ittihadie réaffirme sa détermination à aborder l'avenir avec une ambition renouvelée.

Analysant les réalités locales de la Cité des fleurs, la direction provinciale a longuement débattu des problématiques majeures qui pèsent sur les citoyens. Le texte précise à cet égard que le Secrétariat « s'est arrêté sur les conditions économiques et sociales que connaît la préfecture de Mohammedia, et les défis qui en découlent en matière d'emploi, de services publics, de développement territorial et d'environnement ». Face à ces urgences, l'USFP réaffirme « la continuité du parti dans l'accomplissement de ses rôles d'encadrement et de plaidoyer pour des politiques publiques capables de réaliser la justice sociale et spatiale ».

Cette dynamique se nourrit directement des orientations des instances supérieures du parti. Le communiqué rappelle que le Secrétariat provincial « a convoqué les conclusions de la dernière session du Conseil national, porteuses de messages politiques et organisationnels forts qui confirment la nécessité de renforcer la présence du parti sur le terrain». Sur le plan interne, cette effervescence se traduit par une restructuration active, le document saluant « la dynamique que connaît le parti à Mohammedia à travers le renouvellement des structures des sections et l'attraction de nouvelles compétences ».

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Le point d'orgue de cette réunion a été la réaffirmation unanime des choix stratégiques pour la circonscription. Le communiqué exprime ainsi son « soutien total à la candidature d'Ahmed El Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique et Secrétaire régional du parti à Casablanca-Settat ». L'instance considère cette investiture comme « une option politique et organisationnelle exprimant la volonté des ittihadis de présenter une compétence ayant accumulé une expérience considérable, capable de porter les attentes de la population de Mohammedia et de défendre ses intérêts au sein de l'institution législative ».

Conscient que la cohésion demeure le socle inébranlable de toute réussite, le Secrétariat provincial insiste sur le fait que « l'unité du parti et la synergie de ses rangs constituent un pilier fondamental pour faire face aux défis ». Pour matérialiser cette ambition, la décision a été prise de « commencer la préparation d'un Conseil provincial élargi afin de formuler un programme de travail adapté ». C'est un signal fort de mobilisation précoce que lance l'USFP, le communiqué concluant avec force que « les échéances de 2026 constituent une étape politique majeure pour réhabiliter l'action politique sérieuse au service du développement local ».