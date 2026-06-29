Guinée: Mamou - Au moins 15 morts dans une collision entre un camion et un véhicule de transport à Diarabaka

Un grave accident de la circulation s'est produit dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2026 à Diarabaka, dans la commune urbaine de Mamou, sur la Route nationale numéro 1 (RN1). Le bilan provisoire fait état de quinze morts, selon les autorités sanitaires préfectorales.

D'après les premières informations recueillies, le drame est survenu aux environs de 2 heures du matin, à hauteur de Fello Soorè, une localité située à environ sept kilomètres de la ville de Mamou. L'accident implique un camion-remorque et un véhicule de transport en commun de type Renault 505 reliant Conakry à la sous-préfecture de Sannoun, dans la préfecture de Labé.

Selon les témoignages recueillis sur place, les deux véhicules sont entrés en collision alors qu'une forte pluie s'abattait sur la zone. Sous la violence du choc, la voiture de transport est restée coincée sous les roues arrière du camion, provoquant de lourdes pertes en vies humaines.

Parmi les victimes figureraient plusieurs enfants. Les services de sécurité, les autorités administratives ainsi que les équipes de secours sont rapidement intervenus pour évacuer les corps et porter assistance aux blessés.

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Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Une enquête devrait être ouverte afin d'établir les causes de ce nouveau drame survenu sur la RN1.

Le bilan demeure provisoire et pourrait évoluer au fur et à mesure des opérations d'identification des victimes et de la prise en charge des blessés.