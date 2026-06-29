Ethiopie: Comment le pays prépare-t-elle un avenir plus résilient face aux défis du changement climatique ?

Alors que les effets du changement climatique s'intensifient et que la dégradation de l'environnement s'accélère partout dans le monde, il devient indispensable d'adopter des solutions concrètes, durables et applicables à grande échelle.

Les forêts disparaissent à un rythme préoccupant, les terres agricoles perdent progressivement leur fertilité, la biodiversité est soumise à une pression croissante et les épisodes de sécheresse, les inondations ainsi que les phénomènes météorologiques extrêmes compromettent de plus en plus les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance sur tous les continents.

Pour de nombreux pays en développement, parvenir à concilier expansion économique et préservation de l'environnement constitue l'un des principaux défis politiques de notre époque. L'Éthiopie, pour sa part, démontre qu'il est possible de suivre une autre trajectoire, où la restauration des écosystèmes accompagne le développement durable au lieu de s'y opposer.

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Depuis le lancement de l'Initiative Héritage Vert (Green Legacy Initiative) en 2019, le gouvernement éthiopien a placé la restauration écologique au coeur de sa stratégie nationale de développement. Ce qui n'était au départ qu'une vaste campagne de plantation d'arbres s'est progressivement transformé en l'un des plus importants programmes de restauration environnementale au monde.

Aujourd'hui, cette initiative favorise une approche globale intégrant le reboisement, la réhabilitation des bassins versants, la protection de la biodiversité, l'agriculture durable et le renforcement de la résilience climatique dans une vision commune de développement à long terme.

En faisant de la gestion durable des ressources naturelles une priorité nationale, l'Éthiopie montre que la restauration des terres dégradées peut simultanément améliorer la sécurité alimentaire, stimuler les activités économiques, renforcer la résistance aux changements climatiques et préserver le patrimoine naturel pour les générations futures.

L'initiative attire désormais une attention croissante sur la scène internationale.

Cette reconnaissance ne s'explique pas uniquement par le nombre exceptionnel d'arbres plantés, mais également par son approche intégrée, qui associe connaissances scientifiques, politiques publiques cohérentes et mobilisation citoyenne à une échelle rarement observée.

D'après les données officielles, près de 50 milliards de jeunes arbres ont été plantés entre 2019 et 2025. La campagne « Héritage Vert 2026 » prévoit d'ajouter environ 8 milliards de plants supplémentaires, ce qui porterait le total cumulé à plus de 58 milliards.

Au-delà de ces chiffres impressionnants, les autorités soulignent que le taux de survie des plantations progresse régulièrement grâce à une meilleure sélection des espèces, à l'extension des travaux de restauration des bassins versants, à une implication accrue des communautés locales ainsi qu'à un meilleur suivi des plantations. L'accent est désormais mis autant sur la qualité des résultats que sur le nombre d'arbres mis en terre.

Cette politique s'inscrit dans la Stratégie éthiopienne pour une économie verte résiliente au climat, tout en soutenant les objectifs de l'Initiative africaine de restauration des paysages forestiers (AFR100), de l'Accord de Paris et du Défi de Bonn, consolidant ainsi la place de l'Éthiopie parmi les acteurs engagés dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Préserver une biodiversité d'une richesse exceptionnelle

L'Éthiopie compte parmi les pays africains possédant la plus grande diversité biologique.

Le territoire abrite plus de 6 500 espèces de plantes à fleurs, dont environ 12 % sont endémiques. Il constitue également un habitat essentiel pour de nombreuses espèces emblématiques telles que le loup d'Éthiopie, le bouquetin de Walia, le babouin gélada, le nyala des montagnes, le bubale de Swayne ainsi que plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux endémiques.

Les douze grands bassins hydrographiques du pays -- notamment le Nil Bleu, l'Awash, l'Omo, le Baro-Akobo, le Genale-Dawa, le Wabi Shebelle, les lacs de la vallée du Rift, le Mereb et le Tekeze -- alimentent l'agriculture, la production d'électricité, les activités industrielles et les moyens d'existence de plus de 130 millions de personnes.

Les hauts plateaux éthiopiens jouent également un rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau de millions d'habitants vivant au-delà des frontières nationales, faisant de la protection de ces ressources un enjeu régional majeur.

Cependant, ce patrimoine naturel est soumis depuis plusieurs décennies à une pression grandissante.

L'augmentation rapide de la population, l'extension des terres agricoles, la déforestation, le surpâturage, l'exploitation forestière illégale, la collecte excessive de bois de chauffage et les conséquences du changement climatique ont fortement dégradé les forêts, les bassins versants et les terres productives.

Le couvert forestier, qui représentait près de 40 % du territoire au début du XXe siècle, est tombé sous la barre des 15 % au début des années 2000.

Chaque année, près de 1,5 milliard de tonnes de sols fertiles seraient perdues sous l'effet de l'érosion, réduisant les rendements agricoles, augmentant les risques d'inondation, détériorant les ressources en eau et générant d'importantes pertes économiques.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la dégradation des terres demeure l'un des principaux défis environnementaux du pays, affectant des millions d'hectares de terres cultivables et menaçant durablement la sécurité alimentaire ainsi que les moyens de subsistance des populations rurales.

Une vision qui dépasse largement la plantation d'arbres

Face à ces défis, le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé l'Initiative Héritage Vert avec une ambition qui dépasse largement le simple reboisement.

Plutôt que de limiter ses efforts à la plantation d'arbres, l'Éthiopie a adopté une stratégie intégrée de restauration des paysages associant reboisement, réhabilitation des bassins versants, conservation de la biodiversité, adaptation climatique, agriculture durable, développement des espaces verts urbains et restauration des écosystèmes.

Des milliers de pépinières produisent aujourd'hui des espèces forestières locales, mais également des plants de caféiers, de bambous, d'arbres fruitiers, d'avocatiers, de plantes médicinales, de cultures fourragères ainsi que d'autres espèces présentant un intérêt économique, adaptées aux différents écosystèmes du pays.

La généralisation des programmes de conservation des sols et de l'eau constitue également un pilier essentiel de cette stratégie.

La construction de terrasses, de digues en pierre, de barrages de retenue, la fermeture temporaire de certains versants ainsi que les travaux de restauration des bassins versants ont permis de réduire l'érosion, de restaurer des sources d'eau, d'améliorer la recharge des nappes phréatiques et d'augmenter sensiblement le taux de survie des jeunes arbres.

Dans de nombreuses régions autrefois fortement dégradées, ces interventions favorisent progressivement la régénération des écosystèmes tout en améliorant la productivité agricole.

L'initiative encourage également le développement de l'agroforesterie en intégrant les arbres aux systèmes agricoles et d'élevage.

Cette approche contribue à améliorer la fertilité des sols, à préserver l'humidité, à accroître les rendements agricoles, à diversifier les revenus des ménages ruraux et à renforcer leur capacité d'adaptation face aux sécheresses de plus en plus fréquentes.

Un élan environnemental porté par toute une nation

L'une des plus grandes réussites de l'Initiative Héritage Vert ne réside pas uniquement dans les progrès enregistrés sur le plan environnemental, mais également dans sa remarquable capacité à fédérer l'ensemble de la population autour d'un objectif commun.

À chaque saison des pluies, des millions d'Éthiopiens - agriculteurs, étudiants, agents de l'État, organisations de jeunesse, institutions religieuses, entreprises privées, forces de sécurité, partenaires du développement et communautés locales - prennent part à des campagnes coordonnées de plantation d'arbres organisées à travers le pays.

Peu de programmes environnementaux dans le monde ont réussi à mobiliser une participation citoyenne aussi large, régulière et durable.

La restauration des écosystèmes est désormais perçue comme une responsabilité collective qui dépasse largement le cadre d'une simple politique gouvernementale.

Les écoles, les universités, les administrations publiques et le secteur privé ont progressivement intégré la protection de l'environnement dans leurs programmes annuels, contribuant ainsi à sensibiliser et à former une nouvelle génération d'acteurs engagés en faveur du développement durable.

Parallèlement, l'initiative a favorisé la création de nombreux emplois grâce au développement des pépinières, aux activités de gestion forestière, aux travaux de restauration des bassins versants et aux programmes de conservation communautaire, tout en renforçant les moyens de subsistance des populations rurales.

Consolider la résilience face au changement climatique

Les retombées positives de l'Initiative Héritage Vert dépassent largement la seule augmentation de la superficie forestière.

Des forêts en bonne santé captent d'importantes quantités de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, contribuant ainsi à limiter les effets du changement climatique.

Elles participent également à la régulation des précipitations locales, à la stabilisation des sols, à la protection des bassins hydrographiques, à la préservation de la biodiversité, à la réduction des risques d'inondation ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des ressources en eau.

L'ensemble de ces services écosystémiques renforce simultanément la durabilité environnementale et la résilience économique du pays.

Cette initiative contribue également à l'atteinte de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD), notamment dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques, de la préservation de la biodiversité terrestre, de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté ainsi que de la promotion de villes plus durables.

En protégeant les forêts et les habitats naturels, Green Legacy soutient également le développement de l'écotourisme en Éthiopie tout en préservant des paysages présentant une valeur écologique, culturelle et patrimoniale exceptionnelle.

D'une initiative nationale à une référence internationale

L'Initiative Héritage Vert bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance grandissante sur la scène internationale, non seulement en raison de son ampleur remarquable, mais aussi grâce à son approche intégrée de la restauration des paysages.

De nombreux spécialistes de l'environnement, organisations internationales et partenaires du développement présentent désormais l'expérience éthiopienne comme un exemple démontrant qu'un engagement politique fort, associé à une planification scientifique rigoureuse et à une vaste mobilisation citoyenne, peut accélérer efficacement la restauration des écosystèmes.

Au-delà de la plantation de plusieurs dizaines de milliards de jeunes arbres, l'Éthiopie est parvenue à restaurer des millions d'hectares de terres dégradées, à réhabiliter des bassins versants stratégiques, à développer les espaces verts urbains et à renforcer les services écosystémiques essentiels à l'agriculture, à la sécurité hydrique et à l'adaptation climatique.

Malgré ces avancées importantes, plusieurs défis restent à relever.

La préservation des forêts restaurées, la lutte contre l'exploitation forestière illégale, le renforcement de la participation des communautés locales, le maintien de taux élevés de survie des jeunes plants ainsi que l'adaptation à des conditions climatiques toujours plus incertaines nécessiteront des investissements durables et un engagement de longue durée.

Toutefois, cette expérience confirme que la restauration écologique à grande échelle est non seulement réalisable sur le plan technique, mais qu'elle constitue également un investissement rentable sur le plan économique.

À l'heure où les effets du changement climatique fragilisent les moyens de subsistance partout dans le monde, l'exemple éthiopien montre que la restauration de l'environnement peut devenir un véritable moteur de croissance durable plutôt qu'une contrainte au développement économique.

Investir aujourd'hui pour préparer demain

L'Initiative Héritage Vert dépasse largement le cadre d'une vaste campagne nationale de plantation d'arbres.

Elle traduit la volonté de l'Éthiopie de restaurer durablement ses écosystèmes dégradés tout en construisant un modèle de développement plus résilient face au changement climatique, plus respectueux de l'environnement et plus solide sur le plan économique.

Grâce à une planification stratégique, à une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, à un engagement politique constant et à la mobilisation de millions de citoyens, cette initiative a permis de freiner la dégradation des terres, de restaurer des bassins versants, d'étendre le couvert forestier, de renforcer la protection de la biodiversité et d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales.

Même si la poursuite des investissements et une gestion durable restent indispensables pour consolider ces acquis, les résultats obtenus au cours des dernières années démontrent qu'une restauration écologique menée à grande échelle peut produire des transformations profondes et durables.

À mesure que les pays du monde recherchent des réponses efficaces aux défis climatiques, l'expérience de l'Initiative Héritage Vert offre un enseignement majeur : restaurer la nature ne constitue pas seulement une responsabilité environnementale, mais représente également un investissement stratégique en faveur de la résilience économique, du bien-être des populations et d'un avenir plus durable pour les générations à venir.