Gabon: CEP 2026 - Avec KEWA, l'ANINF facilite l'accès aux résultats en un clic

Les résultats du Certificat d'Études Primaires (CEP), session 2026, ont été rendus publics au cours de la journée du samedi 27 juin 2026. Cette publication a une nouvelle fois illustré les avancées du Gabon en matière de transformation numérique. Grâce à la plateforme KEWA, conçue par l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF), des milliers de parents et de candidats ont pu consulter leurs résultats en quelques instants. En un simple clic, chacun avait accès à son verdict, confirmant l'efficacité des solutions numériques développées au service des citoyens.

Les chiffres témoignent également d'une excellente performance scolaire. Sur 49 500 candidats inscrits, 49 075 ont effectivement pris part aux épreuves. 47 966 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 97,74 %, contre 1 109 ajournés (2,26 %).

Les épreuves du CEP se sont tenues du 16 au 19 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national, dans des conditions globalement satisfaisantes. Les candidats, y compris ceux à besoins spécifiques, ont bénéficié d'un dispositif adapté garantissant le bon déroulement des examens, conformément à la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique d'assurer un cadre d'évaluation équitable pour tous.

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Au-delà des performances académiques, cette publication des résultats met en lumière le rôle stratégique de KEWA, devenue un outil incontournable de l'administration numérique gabonaise. La plateforme a permis d'éviter les longues attentes devant les établissements scolaires et d'offrir un accès rapide, fluide et sécurisé aux résultats.

Cette réussite est le fruit du travail des équipes de l'ANINF, sous la conduite de son Directeur Général, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, qui poursuivent la modernisation des services publics à travers des solutions numériques innovantes. Elle s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la digitalisation de l'administration un levier majeur pour améliorer la qualité du service rendu aux populations.

À travers KEWA, le numérique confirme ainsi qu'il est désormais un véritable accélérateur de l'action publique. Pour des milliers de familles gabonaises, un simple clic aura suffi, ce samedi 27 juin 2026, pour connaître le résultat de plusieurs mois d'efforts, illustrant concrètement l'ambition d'une administration plus moderne, plus proche et plus efficace. Le succès de cette plateforme confirme également le savoir-faire de l'ANINF et la pertinence des solutions numériques qu'elle développe au bénéfice des citoyens gabonais.