Soudan: Ministère des AE - Les déclarations de M. Boulos devant le Conseil de Sécurité sont « inexactes »

28 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale a réfuté les déclarations faites hier devant le Conseil de Sécurité par le conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, M. Massad Boulos, dans lesquelles il a indiqué que le Conseil de souveraineté transitoire avait rejeté un document qu'il avait présenté.

Le ministère a qualifié d'inexactes les déclarations de « Boulos» et ne reflètent pas la réalité des positions adoptées par le gouvernement du Soudan et ses différentes institutions, y compris le Conseil de souveraineté transitoire.

Dans un communiqué de presse, le ministère des affaires étrangères a précisé que, depuis le début de la guerre, le gouvernement du Soudan avait traité avec positivité et responsabilité toutes les initiatives et propositions visant à mettre fin à la souffrance des citoyens et à rétablir la sécurité et la stabilité et qu'il avait signé la Déclaration de Djeddah le 11 mai 2023 et accepté un certain nombre de trêves humanitaires en vertu de cette déclaration, auxquelles les milices ont toutes tourné le dos.

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Elle a ajouté que le gouvernement du Soudan réitère son appel à la communauté internationale et à tous les acteurs régionaux et internationaux pour qu'ils agissent avec réalisme et objectivité la réalité de la situation sur le terrain, et conscient que le Soudan rencontre une agression directe, soutenue par une puissance étrangère, qui vise l'État et le peuple soudanais et dans laquelle elle utilise la milice terroriste, ce qui exige une position internationale claire et ferme pour soutenir les institutions de l'État national et renforcer les chances de paix et de stabilité.

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