Soudan: Le pays participe au Congrès mondial de la téléphonie mobile en Chine

28 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a pris part au MWC Shanghai 2026, tenu du 24 au 26 juin à Shanghai, avec une délégation conduite par le sous-secrétaire du ministère de la Transformation numérique et des Communications, Dr. Al-Sadiq Jamal Eddine, accompagnée de représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la poste.

Le congrès a réuni des responsables gouvernementaux, des dirigeants de l'industrie et des entreprises technologiques autour des avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la 5G, du cloud computing.

En marge de l'événement, la délégation soudanaise a rencontré plusieurs responsables d'entreprises et d'institutions internationales afin d'examiner les possibilités de coopération, de transfert d'expertise et de développement des infrastructures numériques, dans le cadre des efforts visant à accélérer la transformation numérique au Soudan.

La participation du Soudan, organisée en coordination avec l'ambassade du Soudan à Pékin, s'inscrit dans la volonté du ministère de renforcer les partenariats internationaux et d'attirer des technologies innovantes au service du développement du secteur des télécommunications.

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