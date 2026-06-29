Soudan: Le représentant du pays à l'ONU appelle à classer la milice FSR comme organisation terroriste

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Al-Harith Idris, a appelé le Conseil de sécurité à classer la milice FSR comme organisation terroriste, estimant que ses actes remplissent les critères juridiques des crimes de terrorisme et de génocide.

S'adressant au Conseil de sécurité, il a affirmé que la poursuite du conflit était favorisée par ce qu'il a qualifié de « neutralité négative » de certains acteurs internationaux, accusés d'offrir une couverture politique à la milice. Il a également dénoncé le soutien extérieur dont bénéficierait la FSR, notamment en armes, en financement et en appui logistique, évoquant des réseaux de transfert de combattants étrangers et d'équipements militaires.

L'ambassadeur a accusé la milice d'avoir commis de graves violations contre les civils, notamment des exécutions, des violences sexuelles et des attaques répétées par drones, tout en dénonçant les conditions de détention dans les zones sous son contrôle et en appelant à une intervention internationale urgente ainsi qu'à des enquêtes indépendantes.

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Enfin, l'ambassadeur a réaffirmé l'engagement du gouvernement soudanais à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et a indiqué que des poursuites judiciaires avaient été engagées contre la milice. Il a estimé les pertes économiques et les destructions des infrastructures à environ 771 milliards de dollars.