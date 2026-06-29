Sénégal: El Hadji Diouf prône l'unité et la concentration avant la Belgique

L'ancien international sénégalais et membre du staff des Lions, El Hadji Diouf, a salué l'état d'esprit prévalant au sein de la tanière après la qualification du Sénégal, assurant que l'équipe aborde avec confiance son prochain rendez-vous face à la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

"Le groupe vit très bien. Je pense que le Sénégal n'a jamais été aussi fort que lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est unis autour de notre objectif, quand tous les Sénégalais sont derrière l'équipe", a-t-il déclaré en marge de la séance d'entraînement de dimanche des Lions du football.

Selon El Hadji Diouf, la qualification de l'équipe nationale pour les seizièmes de finale du Mondial 2026 répondait aux attentes du peuple. "Le pays en avait besoin, les amoureux du football en avaient besoin. On se devait de montrer qu'on pouvait le faire et on l'a fait", a-t-il souligné, tout en remerciant la presse et les supporters pour leur soutien.

"Nous entrons dans une compétition où, si l'on perd, on rentre à la maison", a-t-il relevé, appelant les joueurs à aborder les rencontres match après match.

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Évoquant la Belgique, prochain adversaire du Sénégal en Seizièmes de finale, l'ancien international a reconnu la qualité de cet adversaire.

"Elle [l'équipe belge] possède des individualités extraordinaires. Mais nous aussi, nous sommes les champions d'Afrique et nous avons des joueurs de classe mondiale. Ce sera une très belle rencontre de football", a-t-il déclaré.

Le Sénégal, dont le camp de base a été installé au New Jersey pour la Coupe du monde, va faire un déplacement de plus de 3800 kilomètres pour disputer son match des seizièmes de finale contre les Diables Rouges à Seattle.

Mais selon El Hadj Diouf, les contraintes liées aux déplacements et à la logistique doivent passer au second plan au profit de la concentration sur l'objectif sportif. Il a insisté sur l'importance du mental dans les matchs à élimination directe.

"Les matchs de très haut niveau se gagnent avant tout grâce à la force mentale. Nos joueurs sont des professionnels qui savent comment préparer ce genre de rendez-vous. Ils doivent se concentrer uniquement sur ce match à élimination directe", a-t-il dit.