Sénégal: Abdou Lahad Ndiaye rend une visite de courtoisie à plusieurs chefs religieux de la région de Louga

Louga — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, a rendu, ce week-end, une visite de courtoisie auprès d'autorités religieuses de la région de Louga (nord), un déplacement coïncidant avec sa première sortie depuis sa nomination au sein du gouvernement, le premier juin dernier.

Au cours de cette tournée, le ministre s'est rendu auprès de Serigne Abdou Fall, du khalife de la famille omarienne de Louga, Thierno Mouhamadou Bachir Tall, du khalife de la famille de Serigne Abass Sall, Cheikh Tidiane Sall et du khalife de la famille de Keur Mame Cheikh Mbaye, Serigne Saer Mbaye.

Il a aussi rendu une visite de courtoisie au représentant du khalife général des mourides à Louga, Serigne Mouhamadane Mbacké et à la famille de Keur Mame Sokhna Astou et de Chérif Limane Aïdara.

A chacune de ces étapes, les guides religieux ont salué la démarche du ministre, rappelant qu'il entretenait des relations suivies avec eux bien avant son accession à l'Assemblée nationale.

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Il a entretenu ces contacts durant son mandat de député et continue encore aujourd'hui de préserver ces rapports après sa nomination au gouvernement, ont ajouté ces guides religieux.

Des visites ponctuées par des prières, des témoignages et des conseils pour une réussite de sa mission à la tête du ministre des Transports terrestres et aériens.

Chez le khalife de la famille de Mame Cheikh Mbaye, Serigne Saer Mbaye, le ministre a dit "trouver un père, un ami" qui a été son patron à l'étranger "avant son retour au pays".

Abdou Lahad Ndiaye a indiqué que cette tournée relevait avant tout d'un devoir de reconnaissance envers les autorités religieuses de la région.

Il a souligné que la présence de l'ensemble des acteurs des transports terrestres et aériens, des chefs de service, ainsi que des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité, traduisait l'importance que le président de la République accorde à la région de Louga.

Le ministre a notamment remercié la gouverneure de la région, Ndèye Nguenar Mbodj, la préfète du département, Maude Manga, ainsi que l'ensemble des services ayant contribué au bon déroulement de cette tournée.

Abdou Lahad Ndiaye a indiqué être porteur d'un message du président de la République et du Premier ministre à l'endroit des populations de Louga.

Selon lui, le chef de l'État lui a demandé de rassurer les populations concernant sa volonté d'apporter des solutions aux difficultés auxquelles elles sont confrontées.

"Le président nous rappelle également qu'un leader doit savoir pardonner et faire preuve de dépassement de soi. Il ne demande à personne de se venger et estime que nos actes doivent être notre véritable porte-parole", a-t-il rapporté.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de dépasser les divergences politiques au profit des relations humaines et de l'intérêt supérieur de la nation.

"Il peut parfois exister des divergences politiques, mais lorsqu'on se parle, on finit par les dépasser car, les relations humaines sont souvent plus fortes que les considérations politiques", a-t-il soutenu.

Réaffirmant son attachement aux familles religieuses de Louga, il a déclaré n'avoir "que des mots de gratitude" envers ces familles qui l'ont toujours accueilli "bien avant" les responsabilités qu'il occupe désormais, sollicitant leurs prières et leur demandant de faire de lui, leur intermédiaire auprès du président de la République.

A Keur Mame Cheikh Mbaye, le porte-parole du khalife, Serigne Ndiaga Mbaye, a magnifié "la démarché" du ministre, le qualifiant de "talibé et fils de la maison".

"Nous vous chargeons de transmettre nos salutations au président de la République. Votre nomination est une victoire et une fierté pour Louga car, il est impossible de parler de vous sans évoquer Louga. Nous prions pour que cette nouvelle mission soit couronnée de succès", a-t-il déclaré.

Le guide religieux a rappelé que "depuis la nuit des temps, Dieu a lié la vie de l'homme aux moyens de transport", estimant que ce secteur est indispensable au développement d'un pays et à l'épanouissement du peuple.

Dans cette perspective, il a invité le ministre à mettre tout en oeuvre pour réussir la mission qui lui a été confiée, formulant des prières pour qu'il l'accomplisse avec succès dans l'intérêt du Sénégal et de ses populations.

L'un des moments les plus forts de cette tournée a été la visite rendue par le ministre à son père. Celui-ci a rappelé qu'à chaque examen ou composition, il lui recommandait d'invoquer les bénédictions de son homonyme, le défunt khalife général des mourides, Serigne Abdou Lahad Mbacké.

Selon lui, ces prières avaient accompagné le parcours scolaire de son fils, qui figurait régulièrement parmi les meilleurs élèves à l'issue des évaluations.

Il a renouvelé ses bénédictions afin que le ministre accomplisse avec succès les responsabilités que lui a confiées le président de la République.

Cette première tournée de M. Ndiaye dans son fief, depuis son entrée au gouvernement, a ainsi été marquée par des prières et encouragements des chefs religieux de la région.