Sénégal: Coupe du monde 2026 - Les déplacements cumulés des Lions pourraient dépasser les 4.900 km dès les seizièmes

L'équipe nationale de football du Sénégal aura à parcourir plus de 4.900 kilomètres sur l'ensemble de la phase de groupes et des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, un cumul correspondant à ses allers-retours depuis son camp de base situé dans le New Jersey.

Durant la phase de groupes, les Lions avaient effectué des déplacements limités pour rejoindre les sites abritant les matchs à partir du New Jersey et der leur camp de base qu'ils rejoignaient systématiquement après chaque rencontre.

L'équipe du Sénégal a parcouru de cette manière 540 km, ce qui la place parmi les sélections ayant fait le moins de déplacement lors du premier tour, derrière l'Égypte (392 km) et le Paraguay (505 km), et à égalité avec le Panama.

Mais cela devrait changer radicalement pour les seizièmes de finale qui vont coïncider avec un enchaînement bien plus exigeant.

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Un déplacement du camp de base du New Jersey vers Seattle, pour les seizièmes de finale, représente environ 3.860 km. En cas de qualification, le Sénégal resterait basé à Seattle pour préparer son huitième de finale, qu'il disputerait également sur la côte Ouest, ce qui limiterait les déplacements supplémentaires.

Dans cette configuration, le cumul des déplacements depuis le camp de base du New Jersey vers Seattle pour les seizièmes de finale, ajouté aux trajets effectués durant la phase de groupes, porterait le total des allers-retours des Lions à plus de 4.900 km dès les seizièmes de finale.

Sur le plan africain, les écarts restent importants dès le premier tour. L'Algérie figure parmi les nations ayant le plus parcouru de distances avec 4.798 km, soit le deuxième total le plus élevé du tournoi derrière la Bosnie-Herzégovine (5.057 km). L'Afrique du Sud dépasse également les 3.500 km.

À l'inverse, l'Égypte présente le calendrier le plus léger de la compétition avec seulement 392 km en phase de groupes, illustrant les fortes disparités de déplacements entre les sélections du continent africain.

Ces écarts mettent en aussi évidence l'impact de la répartition des villes hôtes entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, ce qui génère des contraintes logistiques très différentes selon les équipes.

Ces distances vont aussi évoluer pour les pays qualifiés pour les seizièmes de finale et devant changer de camp de base.