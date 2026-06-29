Sénégal: Kaffrine - Le nouveau président du Conseil consultatif de la jeunesse promet une gouvernance fondée sur l'écoute et l'action

Kaffrine — Le nouveau président du Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal (CCJS) de la région de Kaffrine (centre), Babou Ka, a déclaré vouloir mettre l'accent, au cours de son mandat, sur une gouvernance fondée sur l'écoute et l'action.

"Notre orientation va tourner sur une gouvernance fondée sur l'écoute et l'action", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS.

Il entend faire du Conseil consultatif de la jeunesse un cadre dynamique où chaque jeune de la région sera représenté.

M. Ka articule son programme autour de quelques axes prioritaires, dont le renforcement de la représentativité des jeunes à travers des consultations régulières dans les communes et départements.

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Il compte aussi mettre en place un cadre permanent d'écoute et une représentation équitable des jeunes ruraux et urbains, des femmes, des étudiants, des apprentis et des jeunes entrepreneurs.

"Nous prévoyons le portage des préoccupations des jeunes sur les questions d'emploi, de formation, d'entrepreneuriat, de citoyenneté et d'inclusion sociale, ainsi que l'organisation de rencontres périodiques entre les jeunes et les décideurs", a-t-il promis.

Il souhaite également multiplier les journées d'information sur les opportunités de financement et de formation, faciliter les échanges entre jeunes entrepreneurs et structures d'accompagnement, soutenir les initiatives innovantes et promouvoir les métiers du numérique.