Sénégal: Ziguinchor - La 24e Ziarra annuelle de la famille Sané met l'accent sur les valeurs familiales et l'éducation religieuse

Ziguinchor — Des fidèles venus de plusieurs régions du Sénégal et de l'étranger ont pris part à la 24e édition de la Ziarra annuelle de la famille Sané ce week-end, au quartier Kenia, à Ziguinchor (sud), sur le thème "Famille et islam".

Des problématiques telles que le renforcement des valeurs familiales, l'éducation religieuse, la quête du savoir et l'usage responsable des réseaux sociaux étaient au menu de cette rencontre présidée par le guide religieux Serigne Mamadou Lamine Sané.

Prenant la parole au nom du guide religieux, Cheikh Ba, de l'association "Xam sa Dine" (Connaître sa religion, en wolof), a rappelé que cette manifestation avait débuté dans le salon de Serigne Mamadou Lamine Sané avant de prendre progressivement une dimension nationale, puis internationale.

Selon lui, des pèlerins affluent désormais de Dakar, de la Gambie et d'autres horizons, faisant de cette Ziarra un rendez-vous annuel inscrit dans le calendrier des fidèles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenant sur le thème de cette édition, Cheikh Ba a insisté sur le rôle central de la religion dans la famille, estimant que les valeurs morales constituent un rempart contre les dérives observées chez certains jeunes.

Il a notamment appelé la jeunesse à respecter les préceptes de l'islam, en particulier le respect des parents, tout en soulignant que la recherche du savoir demeure la base de tout développement personnel et collectif.

Il a également encouragé les jeunes à acquérir des connaissances et des compétences professionnelles afin de subvenir à leurs besoins et de contribuer au développement du pays.

Selon lui, la connaissance est indispensable aussi bien pour la pratique religieuse que pour l'insertion sociale et économique.

Abordant la question des réseaux sociaux, Cheikh Ba a reconnu leur utilité tout en mettant en garde contre leurs effets négatifs lorsqu'ils sont mal utilisés.

Comparant ces plateformes à "la rue", où l'on peut trouver aussi bien le bien que le mal, il a invité les jeunes à en faire un usage responsable, en privilégiant les contenus éducatifs et religieux plutôt que ceux susceptibles de favoriser la délinquance ou la perversion.