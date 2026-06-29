Sénégal: Près de 12 000 candidats attendus mardi aux épreuves du baccalauréat général dans la région de Ziguinchor

Ziguinchor — Au total, 11.744 candidats sont attendus mardi dans les différents centres d'examen de la région de Ziguinchor (sud) pour les épreuves du baccalauréat général, a appris l'APS de l'inspection d'académie.

Répartis dans 31 centres d'examen, ces candidats vont composer dans 38 jurys principaux et un jury secondaire.

Comparativement à la session précédente, le nombre de centres d'examen a diminué d'une unité, tandis que celui des jurys principaux est passé de 37 à 38.

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Les statistiques font apparaître une forte représentation des séries littéraires. La série L2 enregistre le plus grand effectif avec 6.850 candidats, suivie de la série L-AR/LA, qui en compte 3.678.

Les autres séries totalisent 1.098 candidats en S1, 59 en S2, 21 en S2A, ainsi que 14 en S4 et 14 en S5.

Selon le statut des candidats, 6.794 sont issus des établissements publics, 2.720 des établissements privés et 2.230 se présentent à titre individuel.

La répartition par sexe fait apparaître une majorité de filles, avec 6.924 candidates, contre 4.820 garçons.

Les établissements publics concentrent ainsi plus de la moitié des inscrits, tandis que les candidats individuels représentent près d'un cinquième de l'effectif total.

Sur le plan logistique, "l'organisation est maîtrisée", assurent les autorités académiques.

Les présidents de jury sont déjà en place, les sujets et le matériel disponibles, la distribution finale des fournitures étant prévue à la veille des épreuves, ont-elles indiqué.