Somalie: L'Union européenne impose une série de restrictions aux visas accordés aux ressortissants somaliens

Fin des visas à entrées multiples, durée de traitement des demandes allongée ou suppression d'un certain nombre de procédures simplifiées : les mesures prises par l'Union européenne à l'encontre des ressortissants somaliens souhaitant se rendre en Europe a été largement commentée par le président Hassan Sheikh Mohamoud lors des célébrations du 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la Somalie.

L'Union européenne (UE) a décidé d'imposer une série de restrictions sur les visas pour les citoyens somaliens. Désormais, ces derniers ne pourront plus obtenir de visa Schengen à entrées multiples et verront la durée de traitement de leur demande de visa allongée de 15 à 45 jours. Ils ne pourront plus non plus bénéficier de l'exemption de frais pour les passeports diplomatiques, ni d'un certain nombre de procédures simplifiées.

Cette mesure, qui intervient dans un contexte de durcissement de la politique migratoire européenne et de désaccord sur la réadmission des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine, a été largement commentée par le président somalien lors des célébrations du 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la Somalie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En réponse aux critiques de l'UE qui dénonce un manque de coopération de la part de Mogadiscio sur les retours des Somaliens expulsés de son territoire, Hassan Sheikh Mohamoud, a affirmé que son pays était prêt à accueillir ses ressortissants. « Nous n'avons pas rejeté notre peuple. [...] S'il s'agit de Somaliens, nous les accepterons », a déclaré ce dernier, posant toutefois à cela une condition.

Le chef de l'État exige en effet que les personnes renvoyées dans son pays soient réellement de nationalité somalienne, ce qui n'est pas toujours le cas affirme-t-il. Selon lui, alors qu'ils n'en parlent même pas la langue, certains ressortissants d'autres pays de la Corne de l'Afrique se présenteraient comme Somaliens dans l'espoir d'obtenir l'asile en Europe.

Quelques rares pays ont déjà été la cible de décisions similaires de la part de l'UE, telle la Gambie, sanctionnée en 2021, ou l'Éthiopie, en 2024. Les mesures prises à l'encontre de Banjul et d'Addis Abeba ont toutefois été levées au mois de mai dernier, à la suite d'une amélioration de leur coopération pour le retour et la réadmission de leur ressortissants avec l'UE.