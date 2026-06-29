Afrique: Les Lions à Seattle lundi, pour le match contre les Diables Rouges

L'équipe nationale de football du Sénégal quitte son camp de base dans le New Jersey lundi en début de l'après-midi pour Seattle, où elle doit affronter la Belgique, mercredi, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du Sénégal, a appris l'APS de la Fédération sénégalaise de football (FSF)

La rencontre entre les Lions du Sénégal et les Diables Rouges, prévue mercredi au Lumen Field Stadium de Seattle, sera la première confrontation entre les deux équipes. Le Sénégal a terminé troisième du groupe I, derrière la France et la Norvège, deux équipes contre lesquelles les Lions se sont inclinés, respectivement 3-1 et 3-2. Le large succès contre l'Irak (5-0) a permis aux Lions de finir dans le lot des huit meilleurs troisièmes. Ils ont du coup hérité des Diables Rouges, premiers de leur groupe G après une victoire sur la Nouvelle-Zélande, un match nul face à l'Égypte et l'Iran.

Cette rencontre sera aussi un moment de retrouvailles entre des joueurs des deux pays. Les Lions vont quitter leur camp de base, lundi dans la matinée, après leur troisième séance d'entraînement du jour. Pape Thiaw, ses joueurs et les autres membres de la délégation vont voyager à bord d'un vol spécial de plus de six heures de temps. Une séance d'entraînement est programmée mardi à la veille de la rencontre contre la Belgique. La délégation sénégalaise va prolonger son séjour à Seattle, en cas de qualification pour les huitièmes de finale.