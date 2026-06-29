Sénégal: Mbaye Kébé porté à la tête du Conseil consultatif des jeunes du pays

Thiès — Le conseiller régional des jeunes de Kaolack, Mbaye Kébé, a été élu, dimanche, à la tête du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS), à l'issue d'une assemblée générale tenue au Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès (CNEPS), a constaté l'APS.

Mbaye Kébé a obtenu 29 voix sur les 47 conseillers ayant pris part à l'assemblée générale élective. Institué par un décret daté de 2025, le CCJS est une nouvelle instance étatique créée pour remplacer et restructurer l'ancien Conseil national de la jeunesse (CNJS). Son objectif principal est de promouvoir une gouvernance inclusive, en permettant aux jeunes de participer activement à l'élaboration des politiques publiques et de faire des recommandations aux pouvoirs publics.

"Nous pensons à toute la jeunesse sénégalaise, qui nous a fait confiance, parce que le processus inclusif a fait que toutes les couches qui composent la jeunesse sénégalaise, ont participé à ce vote", a-t-il déclaré. Il a rappelé que ce processus, parti des communes, est passé par les départements et régions, avec la participation des mouvements nationaux de jeunes. "C'est dans la démocratie, le calme et la sérénité que les jeunes ont choisi librement leur président", a commenté le nouveau responsable des jeunes.

Il y voit un rappel que la mission assignée au CCJS est "d'abord de formuler des avis et recommandations, mais aussi de représenter la jeunesse, d'assurer une pleine participation et, enfin, de favoriser le dialogue entre pairs [et] avec les institutions, les collectivités territoriales".

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"La jeunesse a soif de changement", a affirmé M. Kébé. Il évoqué, dans le même temps, l'entrée dans une "nouvelle ère", où les jeunes sont "conscients des enjeux" du monde contemporain. Les membres du CCJS se sont donné désormais la main, pour travailler ensemble sans aucune discrimination et en intégrant toutes les sensibilités, a-t-il dit, en parlant d'un message d'unité ainsi lancé par les jeunes.