Tunisie: Récolte céréalière 2026 - Plus de 6,6 millions de quintaux collectés

Les quantités de céréales collectées dans l'ensemble des régions de production en Tunisie ont atteint 6,629 millions de quintaux au 26 juin 2026, selon les dernières données publiées par l'Office des céréales.

Ce volume comprend 6,342 millions de quintaux de céréales de consommation réceptionnés dans les centres de collecte, ainsi que 286 000 quintaux de semences sélectionnées brutes stockés auprès des sociétés de production.

La répartition des quantités collectées par gouvernorat se présente comme suit : Béja arrive en tête avec 1,382 million de quintaux, soit 21 % du total national, suivie du Kef avec 933 000 quintaux (14 %), de Bizerte avec 839 000 quintaux (12,7 %), de Siliana avec 805 000 quintaux (12,2 %), de Jendouba avec 703 000 quintaux (10,6 %) et de Kairouan avec 628 000 quintaux (9,5 %). Les autres gouvernorats producteurs totalisent 1,339 million de quintaux, soit 20 % des quantités collectées.

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L'Office des céréales précise que les commissions de contrôle poursuivent leurs visites sur le terrain dans les centres de collecte et les laboratoires de calibrage afin de vérifier le respect des conditions de stockage des céréales et de suivre les opérations d'évacuation des récoltes, qu'il s'agisse de leur acheminement vers les unités de l'Office ou de leur commercialisation auprès des minoteries. À la date du 26 juin 2026, les quantités évacuées s'élevaient à près de 2 millions de quintaux.

Les commissions assurent également le suivi de l'évaluation de la qualité des céréales livrées par les agriculteurs, l'émission des bordereaux de paiement et le versement des sommes dues aux producteurs dans les délais contractuels.

L'Office des céréales appelle enfin l'ensemble des intervenants de la filière à maintenir un niveau élevé de vigilance et à appliquer les mesures préventives nécessaires afin de protéger les récoltes et de garantir le bon déroulement des opérations de collecte, de transport et de stockage, dans le but de préserver le stock national et de renforcer la sécurité alimentaire du pays.

Il rappelle également aux agriculteurs et aux acteurs de la filière qu'une cellule de suivi dédiée à la campagne de collecte des céréales 2026 a été mise en place pour répondre à leurs demandes d'information, résoudre les difficultés rencontrées et signaler tout retard éventuel dans le paiement de leurs créances.